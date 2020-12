Alberghi aperti, ma solo gli ospiti che pernottano ne possono usufruire

BOLZANO. Bar, ristoranti e negozi chiusi, alberghi aperti, ma solo gli ospiti che pernottano possono usufruire dei loro servizi; libertà di movimento in tutto l’Alto Adige; coprifuoco dalle 22 alle 5; è consentito festeggiare con nonni, genitori, figli e partner, ma con una forte raccomandazione a mantenere basso il numero di persone.

E’ quanto prevede l’ordinanza firmata in serata dal governatore altoatesino Arno Kompatscher. “Abbiamo deciso – afferma – di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell’Alto Adige lasciando un po’ più di libertà di movimento, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa”.