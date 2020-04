Coronavirus, si registra l’aumento più contenuto da oltre un mese:

Sono complessivamente 104.291 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.363. Si tratta dell’aumento più contenuto da oltre un mese: il 6 marzo i nuovi malati conteggiati furono infatti 620. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Il numero complessivo dei contagiati da Coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 162.488, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Il dato è stato reso noto da Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile.

Le vittime di Covid-19 sono 21.067, con un aumento rispetto a ieri di 602. Ieri l’aumento era stato di 566. In aumento i guariti: sono 37.130, 1.695 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.224.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare.

“Oggi c’è stata un’altra riunione, la task force sta lavorando con grande impegno: non sarebbe però corretto fare rivelazioni sulle sue attività. Sarà il presidente della task force cosa comunicare, quando e come. Il suo lavoro è a beneficio del presidente del Consiglio dei ministri e del governo che dovrà poi prendere le sue decisione“. Ad affermarlo il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Mentre Massimo Antonelli, del Comitato tecnico scientifico (Cts), in conferenza stampa ha parlato di miglioramento della situazione delle terapie intensive grazie anche alla collaborazione della Regione Lombardia con cui è stato fatto un paragone: “I ricoverati in quella regione sono stati nelle ultime 4 settimane 3.862, i dimessi 1.296, i degenti sono ancora 1.240, con il 65% di sopravvivenza. Nel Lazio in un lasso di tempo simile sono stati 424 i ricoverati in terapia intensiva, un quarto dimesso e un quarto ancora degente. Sopravvivenza al 65%“. In sostanza è stato calcolato che la percentuale di sopravvivenza nei reparti di terapia intensiva è pari al 65%.

Dati del Ministero della Salute del 14 aprile 2020

La situazione nelle regioni italiane

Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.363 in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise.

Carlo Saccomando