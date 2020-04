Da Djokovic asso del tennis mondiale donazione agli ospedali

MILANO. Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic e la moglie Jelena hanno fatto una donazione agli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia. Lo rende noto, senza rivelare la somma, ma spiegando che è ingente, l’ASST Bergamo Ovest. Il tennista con la sua fondazione nelle scorse settimane aveva donato un milione di euro per l’acquisto di respiratori e materiale sanitario per la Serbia, suo paese natale, per contrastare la pandemia di coronavirus.

La donazione di Djokovic “ci permetterà – racconta Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST – di ammodernare e di ingrandire la shock room della terapia intensiva dell’Ospedale di Treviglio che durante l’emergenza covid è il cuore delle attività rianimatorie. L’intervento permetterà di ampliare gli ambienti, gli impianti e le attrezzature (pensili, lampade, monitor, defibrillatori) che renderanno il reparto sempre pronto a rispondere alle esigenze di emergenza-urgenza del territorio”.

“Mi ha colpito – conclude – che il n°1 ATP abbia detto ‘A me non interessa che si sappia, a meno che non possa servire per sensibilizzare altri potenziali donatori ad imitarmi'”.