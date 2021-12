Golden Globe 2022, Sorrentino candidato a miglior film straniero

Per Paolo Sorrentino non c’è nemmeno tempo di rimuginare sulla cocente delusione rimediata appena due giorni fa agli European Film Awards che è appena giunta una nuova lieta novella: ‘È stata la mano di Dio‘ ha ricevuto la nomination come miglior film straniero ai Golden Globe 2022. L’annuncio è stato fatto quest’oggi a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helen Hoehn, accompagnata per l’occasione dal rapper Snoop Dogg.

La 79esima edizione dei premi assegnati dall’Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022 e celebrerà il meglio del cinema e della televisione americana del 2021. La location della cerimonia non è stata ancora decisa, quello che è certo è che la Nbc non manderà in onda l’evento. La decisione è stata presa in segno di protesta nei confronti degli organizzatori dell’evento accusati di razzismo, misoginia, lobbismo e favoritismi nella selezione degli 89 giornalisti giurati.

Per il miglior film straniero è sfida tra Italia, Finlandia, Giappone, Iran e la temibile Spagna di Almodóvar

Oltre all’ultima fatica cinematografica di Sorrentino a comporre la cinquina dei candidati al titolo di miglior film straniero sono presenti ‘Scompartimento n. 6‘ di Juho Kuosmanen (Finlandia), ‘Drive My Car‘ di Ryusuke Hamaguchi (Giappone), ‘Un eroe‘ di Asghar Farhadi (Iran) e

‘Madri parallele‘ di un mostro sacro del cinema iberico e mondiale come Pedro Almodóvar (Spagna).

Una scena del film “È stata la mano di Dio“, scritto e diretto da Paolo Sorrentino

Per Paolo Sorrentino si tratta della terza candidatura ai Golden Globes

“Il film fa la sua marcia lenta e vediamo che succede, si vive alla giornata“, aveva dichiarato Sorrentino a novembre, alla prima del film che l’Italia ha candidato alla selezione per gli Oscar e che al 78esimo Festival del Cinema di Venezia il Gran Premio della Giuria e il premio Mastroianni al giovane protagonista Filippo Scotti. Fino ad ora la pellicola a livello internazionale ha collezionato in totale cinque premi: oltre i due di Venezia vanno annoverati l’Audience Award al Newport Beach Film Festival, Festival Award a Paolo Sorrentino e Filippo Scotti al Mill Valley Film Festival e International Spot Award al Middleburg Film Festival. Mentre agli Efa era stato candidato nella categoria miglior film, migliore sceneggiatura e miglior regista.

Per il regista napoletano, che ha scritto e diretto questa pellicola che trae libera ispirazione dalla sua vita, si tratta della terza candidatura assoluta ai Golden Globe: la prima era stata nel 2014 con il pluripremiato ‘La grande bellezza‘, miglior film straniero sia ai Globes che agli Oscar, e la seconda nel 2015 con ‘Youth – La giovinezza‘ che aveva ricevuto le candidature come Migliore attrice non protagonista a Jane Fonda e quella di Migliore canzone originale per il brano ‘Simple Song nº3‘ di David Lang.

Gli altri candidati: da Lady Gaga a Leonardo Di Caprio, passando per Jennifer Lawrence, Will Smith e Steven Spielberg

Steven Spielberg e Denis Villeneuve, rispettivamente con ‘West Side Story‘ e ‘Dune‘, sono tra i candidati favoriti nella categoria di miglior regista. Insieme a questo duo d’eccellenza presenti anche Maggie Gyllenhaal per ‘The Lost Daughter‘, Kenneth Branagh per ‘Belfast’ e Jane Campion per ‘The Power of the Dog‘.

Lady Gaga è invece candidata come miglior attrice in un film drammatico in ‘House of Gucci‘ nel quale interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani. A contendere il titolo alla cantante di origine italiana ci saranno due grandi attrici come Nicole Kidman (‘Being the Ricardos‘) e Kristen Stewart (‘Spencer‘). A completare la cinquina femminile Jessica Chastain e Olivia Colman.

Screenshot catturato dal teaser trailer del film ‘Luca‘ (Wikipedia)

Mentre candidati come miglior attore in un film drammatico cinque pezzi da novanta: Mahershala Ali (‘Swan Song‘), Javier Bardem (‘Being the Ricardos‘) Benedict Cumberbatch (‘The Power of the Dog‘), Will Smith (‘King Richard‘) e Denzel Washington (‘The Tragedy of Macbeth‘).

Mentre tra i candidati a miglior attore e attrice in una commedia o musical spiccano le candidature di Leonardo Di Caprio (‘Don’t Look Up‘), Peter Dinklage (‘Cyrano‘) conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Tyrion Lannister nella serie ‘Game of Throne‘, Marion Cotillard (‘Annette‘), Jennifer Lawrence (‘Don’t Look Up‘) e Emma Stone (‘Cruella‘). Mentre tra i candidati a miglior attore e attrice non protagonista si segnala la presenza di Ben Affleck (‘The Tender Bar‘) e Kirsten Dunst (‘The Power of the Dog‘)

A rappresentare l’Italia non ci sarà solo Sorrentino ma anche Enrico Casarosa, regista genovese con passaporto statunitense che ha diretto ‘Luca‘, film d’animazione Pixar, co-prodotto dalla Disney.