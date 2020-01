Il saluto commosso del ‘King’ LeBron James al ‘Black Bamba’ Kobe Bryant

“Non sono pronto ma ci provo“. Queste le prime parole di LeBron James, che ha scritto un lungo post su Instagram per salutare il grande amico Kobe Bryant. Tra i due c’è un legame speciale che va aldilà dell’amicizia: “Amico, sono qui seduto e cerco di scrivere qualcosa di sensato per questo post, ma appena ci provo ricomincio a piangere pensando a te, alla mia nipotina Gigi e all’amicizia/legame/fratellanza che avevamo!“

King James ha corredato il post da una galleria fotografica con alcuni dei tanti momenti emozionanti vissuti accanto a Bryant, sia nelle vesti di compagni di squadra con la maglia della nazionale Usa, sia quelle allo Staple Center LeBron come giocatore e Kobe in veste di spettatore.

Nella galleria compare inoltre l’ultimo tweet che il ‘Black Mamba’ gli ha inviato pochi giorni prima della tragedia, quando si era complimentato per il sorpasso nella classifica dei marcatori Nba di tutti i tempi, raggiungendo la terza piazza.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020 L’ultimo tweet di Kobe Bryant sul suo account ufficiale (Twitter)

“Ho letteralmente sentito la tua voce domenica mattina prima della nostra partenza da Philadelphia per tornare a Los Angeles. Non avrei mai immaginato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore spezzato e sono devastato fratello mio. Ti voglio bene fratellone. Il mio affetto va a Vanessa e alle ragazze. Ti prometto che porterò avanti la tua eredità. Significhi cosi tanto per tutti noi, soprattutto per la #LakerNation, e adesso è mia responsabilità caricarmi il peso sulle spalle e andare avanti. Ti prego, dammi forza dall’alto e prenditi cura di me. Ora siamo qui. Ci sono così tante altre cose che vorrei dire ma adesso proprio non ci riesco, non riesco a superarlo. Fino a quando non ci rincontreremo #Mamba4Life #Gigi4Life“.

Carlo Saccomando