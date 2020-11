MotoGP a Valencia, in pole P. Espargaró davanti a Rins e Nakagami

VALENCIA. Su asfalto bagnato a sorpresa Pol Espargarò beffa nel finale Rins e si guadagna la pole con il tempo di 1:40.434. 3° Nakagami. 5° Zarco, la migliore Ducati in griglia, 9° Morbidelli. Rossi partirà dalla 17^ casella alle spalle di Bagnaia, dall’11^ Quartararo davanti a Dovizioso. In Moto3 pole di McPhee davanti a Vietti e Arenas. Domani la gara live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW TV