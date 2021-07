Quando si parla di siti di scommesse online uno dei quesiti più ricorrenti è il seguente: “Come faccio ad aprire un conto?“. Questo era vero anche prima che la pandemia di Coronavirus costringesse i negozi di scommesse su e giù per il paese a chiudere. Quando riapriranno nessuno lo sa, ma date le loro dimensioni, natura e demografia, forse dovremmo prepararci a chiudere le serrande per molti altri mesi a venire. Vogliamo aiutare coloro che si stanno avventurando in un nuovo mondo.

Mentre gli studenti del modulo online avranno poche difficoltà a navigare da una risorsa all’altra, e molti trovano la facilità con cui sono in grado di piazzare una scommessa una risorsa preziosa, per altri può essere una complicazione scoraggiante e sgradita. Di seguito, vi guideremo perciò passo dopo passo, evidenziando alcuni degli strumenti che troverai a tua disposizione, spiegandoti come spostarti e persino rivelando alcuni suggerimenti da parte dei team di esperti che sono specificamente orientati al betting online.

Aprire un conto online: come fare

Esistono numerosi bookmaker che operano online e sono aperti ai clienti del Regno Unito. Puoi trovarne molti elencati su Oddschecker, tra gli altri posti, molti dei quali offrono recensioni degli utenti. La scelta migliore per te potrebbe dipendere dagli sport su cui ti piace scommettere o da come trovi l’esperienza.

Ricorda, puoi aprire conti con quelli che vuoi; potresti scoprire che avere opzioni ti assicura di massimizzare i tuoi rendimenti. Questi includono il patrimonio, i nomi delle strade principali come William Hill, Ladbrokes e Coral, con Paddy Power un altro che offre esperienze sia online che high street. Betfair, Betdaq e Matchbook sono certamente tra i migliori siti scommesse più popolari e diffusi in questi ultimi anni.

La fase di iscrizione è veramente molto semplice ed intuitiva. Basta fare clic sul pulsante “Iscriviti/Accedi” in alto a destra nella nostra homepage. Apparirà ora la pagina di accesso e, una volta registrato, è qui che andrai ad accedere al sito. Solitamente funziona così, è semplice e intuitivo.

Ci sono alcune regole su quale può essere il tuo nome utente, e queste sono dettagliate sotto la casella. Una volta fatto, dovrai andare avanti e selezionare un numero pin, che dovresti mantenere privato. La combinazione di nome utente e codice PIN sarà unica per il tuo account ed è importante proteggerli. Questo dovrebbe significare cambiare periodicamente il tuo numero pin; se dovessi avere dubbi sull’attività sul tuo conto in futuro, contatta immediatamente il sito di riferimento. Il passaggio finale consiste nell’inserire i dettagli di pagamento. Il deposito è facoltativo, ma avrai bisogno di soldi nel tuo conto se desideri piazzare una scommessa.

Strumenti per il gioco responsabile

Prima di andare oltre, è importante considerare gli strumenti di gioco responsabile, che tutti gli operatori devono ora offrire ai propri clienti. La gamma di Sky Bet è la seguente:

Profitti e perdite

Questo semplice strumento ti consente di conoscere immediatamente il punteggio completo. Scegli un intervallo di tempo e guarda quanti soldi hai vinto o perso per quel periodo. Potresti essere piacevolmente sorpreso da quanto sei sveglio. Ma è anche progettato per segnalare quanto sei giù.

Limiti di deposito

Questo semplice strumento ti consente di limitare la spesa prima di scommettere. Puoi impostare il limite di deposito per un giorno, una settimana o 30 giorni. Una volta fatto ciò, ci assicureremo che tu non sia in grado di depositare un centesimo in più. Conosci i tuoi limiti. Questo semplice strumento ti consente di fare una pausa dall’azione. Puoi fare una pausa per qualsiasi cosa, da un giorno a un mese. Questo è il metodo più semplice per accedere e per giocare sui siti di scommesse sportivi online oggi.