Tennis, tre italiani sono nella top 30 del ranking mondiale

Chi l’avrebbe mai detto qualche anno fa? Alzi la mano chi, anche tra gli appassionati di scommesse online sullo sport, avrebbe mai pronosticato di trovare ben tre atleti azzurri tra i primi 30 atleti del ranking mondiale ATP.

Il tennis, in Italia, rappresenta un fenomeno in forte crescita anche per la presenza di tre moschettieri che stanno scrivendo pagine indimenticabili di storia sportiva. Stiamo parlando di Matteo Berrettini, Jannick Sinner e Lorenzo Sonego, ed è importante rimarcare come i primi due si trovino addirittura tra i primi dieci tennisti al mondo.

Un momento d’oro per il tennis italiano che grazie al talento, ma anche ai sacrifici, al coraggio e alla determinazione di questi tre ragazzi sta permettendo a loro e a tutti gli appassionati sportivi di togliersi delle grandissime soddisfazioni. E come si può facilmente intuire, stanno rendendo orgoglioso un Paese intero, che vuole sempre più ammirare le loro gesta in campo.

Dove può arrivare Sonego?

In tanti si chiedono quale possa essere l’ulteriore step in vanati che potrebbe fare Lorenzo Sonego. Quale miglior interlocutore per rispondere a una simile domanda se non il suo storico allenatore, Gipo Arbino, che lo sta “guidando” fin da quando l’atleta di origini torinesi aveva solamente 11 anni? Al blog sportivo L’insider, Arbino ha parlato non solamente di Sonego, ma in generale di tutta la situazione che riguarda il tennis italiano.

In effetti, non si può non parlare di una sorta di “Rinascimento” per il movimento tennistico tricolore, che sta vivendo una vera e propria fase d’oro, grazie alle imprese di Sonego, ma anche e soprattutto di Matteo Berrettini e del baby prodigio Jannick Sinner, entrambi in grado di entrare nella top 10 del ranking mondiale.

Lorenzo Sonego (Facebook Mizuno)

Quanto conta il talento?

Secondo Gipo Arbino, storico coach di Sonego, il lavoro offre la possibilità di arrivare solamente fino ad un determinato livello. Sullo scenario mondiale ci sono numerosi atleti che fanno un grandissimo lavoro e si allenano in maniera continua, ma per poter raggiungere la Top 100, così come la Top 50, è necessario lavorare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche su altre doti.

Ad esempio, gli allenatori dovrebbero concentrarsi anche sull’apprendimento di doti naturali, come ad esempio l’intuito, piuttosto che la rapidità e il movimento di piedi, che fa una grande differenza in qualsiasi stile di gioco. Da notare come anche le tempistiche di reazione siano importanti da allenare, così come la capacità di apprendere in maniera semplice e rapida. È chiaro che certe doti bisogna averle per natura, altrimenti diventa difficile, se non impossibile, costruire tutto da zero.

Il 2022 può essere l’anno di Sonego?

Lorenzo Sonego è uno di quegli atleti che ha sempre lavorato con grande determinazione e non si è mai fatto spaventare dalle difficoltà. Sacrificio, coraggio e determinazione: il carattere di chi non ha mai avuto problemi anche nel passare lontano da casa diverso tempo, nella speranza e con la volontà di veder realizzati i propri sogni.

Certo, se nel 2021 il tennista torinese è stato in grado di aggiornare il suo miglior piazzamento nel ranking ATP, ora le aspettative sono ancora più alte per il 2022. Come è stato messo in evidenza più di una volta anche dallo stesso Lorenzo, quest’anno può essere l’anno giusto per sbocciare in maniera definitiva. L’obiettivo dichiarato è quello di agguantare le ATP Finals che si svolgeranno a Torino. Un sogno che può diventare realtà? Sono tanti i fattori che faranno la differenza, visto che in fondo nulla è impossibile, tenendo conto anche dei miglioramenti che Sonego ha fatto dal punto di vista tecnico e i grandi margini per diventare ancora più forte di cui lo stesso tennista torinese dispone.