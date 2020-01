Terremoto nel M5S: Angiola e Rospi passano al Gruppo Misto

ROMA. Nuovi addii all’interno del Movimento Cinque Stelle. I deputati Nunzio Angiola e Gianluca Rospi lasciano e passano al Gruppo Misto.

Angiola, professore ordinario, lascia il Movimento e lo fa, dice, con grande “rammarico”, dichiarando di non aver cambiato i propri convincimenti, ma denunciando la chiusura pregiudiziale dei vertici M5S , chi più chi meno “nelle proprie granitiche convinzioni”, la scarsa collegialità. Angiola precisa che la sua scelta non è da porsi in connessione con altri colleghi parlamentari, come Fioramonti: “Come avevo ripetutamente preannunciato, per una serie di meditate e rilevanti ragioni ho dato il mio voto di fiducia al Governo di Giuseppe Conte, ma non ho votato la Legge di Bilancio – spiega -. Ho manifestato vivo disappunto per la compressione delle prerogative parlamentari e per l’approvazione di provvedimenti che, nella mia qualità di professore ordinario nell’Università, non potevo assolutamente accettare”. Poi precisa: “Vorrei, infine, rassicurare i cittadini e i sindaci del mio Collegio elettorale. Il mio impegno per il Paese, il territorio murgiano e per l’Università non si ferma qui, e non si fermerà mai”.

Da parte sua Gianluca Rospi scrive nero su bianco di lasciare il M5S e passare al Gruppo Misto perché “non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica. In queste festività ho riflettuto tanto e, per svariate ragioni, in primis il non condividere la Manovra di Bilancio approvata di recente e la mancanza di collegialità nelle decisioni all’interno del gruppo, ho maturato l’idea di lasciare, con grande rammarico, il Movimento 5 Stelle. Manovra di Bilancio a parte, non è più tollerabile una gestione verticistica e oligarchica del Gruppo parlamentare con il risultato che ristrette minoranze decidono per la maggioranza; il M5S non vuole più dialogare, con la base che si limita a veicolare le scelte prese dall’alto senza più essere portatrice di proposte.

Gianluca Rospi

E, ancora: “Oggi, con rammarico, ho consegnato al Presidente della Camera, Roberto Fico, la mia decisione di lasciare il gruppo parlamentare M5S e di approdare al Gruppo Misto, scelta che non è da ritenersi attinente a quella di altri colleghi parlamentari che in questi giorni stanno lasciando il Movimento. Non è un cambio di opinione ma la semplice presa d’atto di una chiusura del MoVimento nei miei confronti”.