|VIDEO| Calciomercato Juventus: clamoroso in esclusiva il nuovo colpo top secret

Che alla fine di questa stagione sia nell’aria una mezza rivoluzione in casa Juventus non è una novità, una situazione figlia delle prestazioni non troppo esaltanti di alcuni elementi della rosa e amplificata da una serie di risultati non troppo esaltanti: la squadra bianconera negli ultimi tre match di campionato ha racimolato il misero bottino di due punti, frutto dei pareggi contro Atalanta e Sassuolo, mentre contro il Milan dopo il provvisorio vantaggio per 0-2 si è vista ribaltare l’incontro uscendo con le ossa rotte da San Siro sconfitta con il risultato di 4-2.

Tifosi e club non sono tanto preoccupati dai risultati ottenuti nel breve periodo, coscienti che nell’arco di un campionato dominato in lungo e in largo qualche battuta di arresto sia preventivabile, quanto per le recenti performance fornite dalla squadra, sopratutto in vista dell’appuntamento più atteso dalla Vecchia Signora: la Champions League, pallino fisso di CR7 e compagni. A destare maggior timore è il gioco, non sempre fluido ed esaltante come qualche tempo fa, e la forma di alcuni calciatori, quest’ultima condizionata dagli infortuni e dallo stress di giocare una gara ogni tre giorni.

Il ds Fabio Paratici è già al lavoro per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione e per cercare di trovare una collocazione, al giusto prezzo, di coloro i quali sono ormai considerati degli esuberi. Diversi quotidiani sportivi hanno provato a stilare una lista dei possibili partenti, nella maggior parte delle quali sono stati inseriti i nomi di Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, i rientranti dai prestiti Luca Pellegrini, Cristian Romero e Marko Pjaca, senza dimenticare Miralem Pjanic già ceduto al Barcellona.

Gonzalo Higuain

Ma c’è un nome che volutamente abbiamo tralasciato e che quasi sicuramente al termine della stagione cambierà aria: si tratta dell’attaccante argentino Gonzalo Higuain. Per questo motivo la società si sta muovendo sul mercato per trovare un degno sostituto all’altezza del migliore Higuain.

C’è un video che ha colpito in particolar modo gli scout bianconeri, un calciatore capace col pallone di fare numeri all’altezza di Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, anzi si può tranquillamente affermare che il suo stile di gioco li ingloba tutti e tre: l’uomo è quello che appare nel video, ma attualmente non è ancora stato possibile identificarne l’identità. Dopo aver visionato il filmato in società si sono detti: “Abbiamo trovato l’attaccante di peso di cui la squadra ha bisogno. Avevamo torto a pensare che la forma fisica di un atleta condizionasse le sue performance in campo (vedasi il discorso fatto in passato su Higuain).“

Secondo alcuni rumors l’interesse per il nuovo misterioso fenomeno del calcio mondiale avrebbe creato qualche malumore all’interno dello staff bianconero, sopratutto da parte del nutrizionista e dell’addetto alle derrate alimentari del club che nel caso in cui la trattativa vada in porto sono pronti a presentare le dimissioni immediate.

Dopo la diffusione del filmato molti club di spessore internazionale hanno preso informazioni sul giocatore. A questo punto si tratterà di capire se il club bianconero sarà abbastanza rapida da anticipare tutti e a mettere a segno il colpo oppure si farà soffiare quello che potrebbe diventare il nuovo centravanti di sfondamento della squadra di Sarri.

L’articolo naturalmente è ironico e ha l’esplicito intento di far sorridere i numerosissimi appassionati di calcio che ogni giorno sperano di leggere sul web l’ultima esclusiva “bomba di calciomercato“. Questa più che una ‘bomba’ di mercato alla Maurizio Mosca è stata una miccetta!

Carlo Saccomando