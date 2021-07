Nel giorno dell’anniversario della morte di Versace ucciso con due colpi di pistola la mattina del 15 luglio 1997 sugli scalini della propria abitazione a Miami Beach, il mondo è testimone di un nuovo mistero. Questa volta non sulle scale di accesso ma all’interno della villa, sono stati ritrovati due cadaveri, scoperti dal personale addetto alle pulizie. Le indagini sono in corso, non si conosce l’identità dei due cadaveri e non si hanno notizie su quanto realmente accaduto all’interno della lussuosa dimora.

Sorge spontanea la domanda se il fatto sia in qualche modo collegato alla data del 15 luglio, quando nel 1997, sulla gradinate della villa, il grande stilista fu assassinato da due colpi di pistola sparati dal giovane Andrew Cunanan. I primi a soccorrerlo furono il compagno Antonio D’Amico e l’amico Lazaro Quintana ai quali non rimase che chiamare l’ambulanza per il trasporto al Jackson Memorial Hospital di Miami, dove poco dopo Versace fu dichiarato morto.

Il cancello d’ingresso dell’ex villa di Versace (Facebook)

Aleggia il mistero sulla morte di Andrew Cunanan, l’assassino di Gianni Versace

L’assassino, Andrew Cunanan, era un giovane tossicodipendente di origini italo-filippine dedito alla prostituzione che nei suoi ultimi tre mesi di vita divenne un feroce assassino, uccidendo alcuni dei suoi amanti più intimi. Tra i misteri il ritrovamento del corpo senza vita di Cunanan in una casa galleggiante in una baia e mai fu chiarito se si trattasse di omicidio o suicidio e se fosse morto nel luogo dove era stato rinvenuto il cadavere.

Altra stranezza il fatto che sul corpo del ragazzo non fu praticata nessuna autopsia ma fu subito cremato. Un’azione che avrebbe potuto far chiarezza sulle dinamiche e le cause della morte dell’omicida e su quelle della sua vittima.

Casa Casuarina, l’ex villa di Gianni Versace (Facebook)

Casa Casuarina

Casa Casuarina fu costruita nel 1930secondo lo stile revival mediterraneo, commissionata dall’architetto Alden Freeman. Si dice che durante la costruzione sia stata nascosta tra le sue mura una capsula del tempo. Quando Freeman morì nel 1937 la casa fu comperata da Jacques Amsterdam che trasformò l’edificio in un appartamento, rinominandolo Palazzo Amsterdam.

Nel 1992 è stata acquistata da Gianni Versace che ne fece la sua residenza a South Beach. Lo stilista restaurò ed ampliò l’edificio aggiungendo l’ala sud e una piscina; inoltre rinnovò completamente gli arredi. Dopo la sua morte La villa fu riacquistata da Peter Loftin per 19 milioni di dollari nel 2000, il quale convertì la proprietà a boutique hotel, ristorante e spazio per eventi di lusso. Il ristorante era Il Sole at The Villa Casa Casuarina. Il palazzo è stato successivamente acquistato da VM South Beach, per 41,5 milioni di dollari nel 2013. La Villa Casa Casuarina è stato un hotel di lusso, con dieci suites e ospita il rinomato ristorante gourmet Gianni’s dal 2015.

Adesso tra le sue mura ancora un orribile fatto. La polizia di Miami Beach ha riferito di aver ricevuto una telefonata dallo staff della Versace Mansion che denunciava la scoperta di due corpi all’interno di una stanza.