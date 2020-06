“Apre” la Sicilia ed è subito coda agli imbarchi per Villa San Giovanni

MESSINA. La riapertura alla circolazione fra le regioni ha provocato questa mattina la formazione di lunghissime file di auto a Messina in prossimità del porto, per imbarcarsi verso il continente.

Code davanti agli imbarcaderi della compagnia Carone & Tourist si sono registrate ieri già in coincidenza con la prima corsa e lo stesso è avvenuto per la corsa successiva delle 7,20. L’aumentato flusso di passeggeri sullo Stretto, anche in arrivo dalla Calabria, è legato alla nuova ordinanza della Regione, che ha anticipato a oggi l’allineamento con le disposizione del Dpcm governativo, abolendo l’autocertificazione e l’obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni.