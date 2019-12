ArcelorMittal deposita le memorie, e l’inquinamento continua

TARANTO. Approvata la Manovra in Senato, la questione ArcelorMittal al momento resta messa da parte, insieme con altre situazioni simili di multinazionali in crisi, pur essendo stata depositata la memoria per contrastare il ricorso cautelare d’urgenza dei commissari dell’ex Ilva nella causa in corso a Milano. Decisi a lasciare la gestione del polo siderurgico di Taranto, in ogni caso i negoziati con i commissari procedono. Ciò che molti si aspettavano, e che al momento non è avvenuta, era una richiesta congiunta di rinvio dell’udienza del 20 dicembre, al fine di favorire le trattative in corso.

Foto Facebook Luciano Manna

Intanto, qualche giorno fa, come postato sulla sua pagina Facebook dall’attivista e giornalista tarantino Luciano Manna, nei parchi minerali dello stabilimento di Taranto ArcelorMittal Italia, dove metalli e idrocarburi hanno contaminato terreni e falda (fonte Ilva Arpa) senza che si sia eseguita alcuna bonifica, pavimentazione o contenimento, sono state scattate fotografie che dimostrano tale inquinamento. “Ci hanno costruito sopra – prosegue il post – violando la Legge per omessa bonifica la copertura dei parchi. La falda da lì sotto arriva nel Mar Piccolo, avvelena pesci e mitili”.