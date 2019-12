Arresti a Reggio Calabria. Compare anche il sindaco di Villa San Giovanni

REGGIO CALABRIA. Tra gli undici arrestati dai carabinieri di Reggio Calabria, compaiono anche il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, Antonino Repaci, e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del Cda e amministratore delegato della società di navigazione “Caronte & Tourist Spa”. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e agli arresti domiciliari per corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato, e, per una persona, concorso esterno in associazione mafiosa. Gli investigatori hanno scoperto che i manager indagati promettevano di elargire utilità ad amministratori comunali, i quali ricambiavano i favori asservendo la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione. Il tutto sarebbe avvenuto grazie al sindaco, che avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di un’area edificabile.