In Italia il gioco d’azzardo legale ha permesso alle aziende del settore di investire in ricerca e innovazione, puntando sulle nuove tecnologie per garantire un’esperienza di gioco sempre più suggestiva agli appassionati di gambling online.

I casinò live rappresentano una delle novità più apprezzate degli ultimi anni, soprattutto dall’inizio dell’emergenza sanitaria di Covid-19 con la chiusura dei casinò fisici.

La modalità dal vivo costituisce un’evoluzione importante nel mercato del gioco a distanza, un settore in grado di crescere in modo costante da diversi anni a questa parte, come dimostrano i numeri dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ovviamente i concessionari ADM utilizzano strumenti di marketing sempre più raffinati per attrarre nuovi clienti, specialmente dopo le limitazioni imposte con il decreto Dignità.

Si tratta ad esempio dei bonus casinò senza deposito immediato, promozioni considerate tra le più vantaggiose dagli amanti del gioco digitale. Ad ogni modo il live casinò è ormai un servizio centrale nella proposta di gambling degli operatori legali, in grado di migliorare l’esperienza di gioco e avvicinare ulteriormente il mondo online con quello offline.

Come funziona un live casinò

Il casinò live non è un ambiente differenziato rispetto al resto della piattaforma di gambling, ma una sezione dentro il portale per il gioco a distanza, dove il concessionario mette a disposizione versioni dal vivo di alcune attività come il blackjack, la roulette o il baccarat.

L’obiettivo è rendere il gioco online meno freddo e distaccato, introducendo alcuni elementi tipici dell’esperienza fisica all’interno del mondo virtuale.

Ciò è possibile grazie all’impiego di dealer e croupier in carne e ossa, professionisti che si posizionano all’interno di apposite sale dentro le strutture del casinò. Dopodiché l’addetto è in collegamento internet con i giocatori, i quali possono interagire online mentre il gioco avviene in modo reale, ad esempio con un vero giro della ruota della roulette o la distribuzione di carte reali nel blackjack.

L’utente mentre gioca può chattare con l’addetto di sala, simulando di fatto una comunicazione che potrebbe avvenire in un casinò tradizionale. Ovviamente servono infrastrutture tecniche avanzate per garantire ai clienti del casinò live un servizio di qualità, in quanto ritardi e malfunzionamenti possono compromettere del tutto la partita, riducendo l’appeal del servizio proposto dal casinò online.

Questo settore si sta evolvendo rapidamente, con forti investimenti da parte delle aziende del settore, soprattutto durante il 2020 per arginare la crisi del gioco fisico e le restrizioni introdotte dal governo con i vari Dpcm a causa della pandemia di coronavirus. Oggi il live casinò è disponibile presso tutti i principali operatori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un’offerta sempre più ampia e variegata.

Quali vantaggi offre il live casinò

Rispetto al casinò virtuale classico la versione live è senz’altro più moderna e accattivante, poiché nel primo caso l’esperienza di gioca è piuttosto fredda e impersonale, mentre nel secondo è possibile ritrovare quel rapporto umano fondamentale per molti appassionati di gambling.

La presenza di professionisti in carne e ossa consente di risolvere l’impersonalità del gioco online, aumentando il valore dell’intrattenimento all’interno di ogni singola sessione di gioco.

Inoltre l’orario di funzionamento dei casinò live è spesso continuo, con alcuni operatori che assicurano una presenza 24/7, garantendo un’accessibilità no stop per soddisfare ogni esigenza. Allo stesso tempo il gioco da vivo è disponibile sia all’interno delle piattaforme tradizionali, sia tramite app per i dispositivi mobili per giocare in modalità mobile usando il proprio smartphone o il tablet.

Anche l’offerta è in continuo sviluppo, con nuove varianti dei giochi introdotte ogni anno dai casinò ADM, per fornire servizi dal vivo sempre aggiornati e capaci di rispondere alle necessità dei clienti più esigenti.

Sicuramente il live casinò rappresentare la tendenza dominante anche nel 2021, tuttavia questa funzionalità è destinata a rimanere una protagonista assoluta nei portali di gambling online, soprattutto in vista dell’integrazione delle nuove tecnologie di realtà aumentata e virtuale.