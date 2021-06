Casinò online: le nuove tendenze del 2021

Come molti altri settori produttivi anche quello del gioco ha visto negli ultimi anni un enorme incremento dell’indotto complessivo derivato dalle app e dai siti online. I numeri parlano chiaro, da febbraio 2020 allo stesso mese del 2021 si è assistito infatti ad un incremento del fatturato dell’online stimabile all’83%. A crescere non sono solo i siti di hold’em (+42,3% nello stesso periodo) e quelli di scommesse virtuali (+186.2%) ma anche le app e le pagine del web dedicate al gioco del bingo (+72,1%).

Se da una parte i casinò tradizionali faticano a far quadrare i conti, le sale da gioco online raccolgono i frutti del mutamento di abitudini delle nuove generazioni sempre più abituate a interagire con smartphone, tablet e pc. Di anno in anno il gioco virtuale cresce nelle preferenze dei giocatori e i gestori di questi portali dell’intrattenimento sono stati capaci di cavalcare il costante incremento percentuale offrendo sempre novità e alternative di gioco intriganti per gli appassionati che frequentano le app e i portali che si ispirano alle case da gioco dal vivo.

Ad esempio da qualche anno alcuni casinò online hanno deciso di accettare criptovalute come bitcoin, ethereum e litecoin, sistemi di pagamento digitale in forte crescita soprattutto negli under 30 che oltre ad aver ricevuto svariati endorsement da celebrity e guru dell’era digitale garantisce l’anonimato e soprattutto sembra offrire maggiore sicurezza rispetto ai metodi di pagamento classici (lo spauracchio degli hacker e delle frodi online rendeva infatti i clienti restii all’utilizzo delle carte di credito tradizionali).

Bitcoin (Pixabay)

Alcune sale da gioco stanno invece sperimentando l’utilizzo della realtà virtuale. Sebbene i visori in commercio siano ancora un lusso da ricchi (in particolare quelli più sofisticati che offrono prestazioni superiori non solo a livello di grafica ma anche di longevità della batteria), negli ultimi mesi si è assistito ad un interessante incremento delle vendite e presto questi gadget ultra-tecnologici potrebbero diventare di uso comune.

Va da sé che chi sarà stato bravo ad anticipare i concorrenti sui tempi di adozione della nuova tecnologia avrà un vantaggio non indifferente in termini di ritorno economico, sempre a patto che la diffusione in tutte le fasce della popolazione non resti un’utopia da film di fantascienza.



Il fenomeno della gamification è invece ben visibile nei nuovi meccanismi di intrattenimento delle slot machine che cercano di replicare le stesse dinamiche dei titoli per console. Livelli progressivi, grafiche accattivanti e andamento del gioco che favorisce forme di interazione meno passive, sono solo alcuni degli ultimi cambiamenti introdotti per svecchiare le celebri one-arm bandit o macchinette mangiasoldi, un tempo soltanto semplici strutture con rulli collegati ad un freddo braccio meccanico.

(Pixabay)

Se gli addetti del settore dal vivo stavano perdendo il sonno per il successo dei casinò digitali che minavano di fatto la stabilità di quelli fisici, sembrano ora poter nuovamente tornare a fare sonni tranquilli visto che diverse sale da gioco online stanno adottando forme di gioco ibride note come casinò live. In questo caso infatti a guidare il ritmo delle giocate è un croupier in carne ed ossa.

Il sistema è molto semplice e sembra attirare un numero sempre maggiore di appassionati che hanno così la possibilità di interagire con una persona vera e non con freddi algoritmi di calcolo delle giocate. Sostanzialmente nei casinò live una telecamera viene piazzata su un autentico tavolo da gioco e viene trasmessa in streaming agli utenti collegati sulla piattaforma digitale del casinò che dai loro apparecchi possono puntare in tempo reale avendo quasi l’impressione di trovarsi a Montecarlo o a Chamonix.

Altra idea di “nuova generazione” è quella del play for fun. In pratica i casinò online hanno deciso di accettare anche utenti non paganti o di offrire agli iscritti giochi a puntata gratuita per testare nuove proposte di intrattenimento e regalare ore di giocate a costo zero. Una trovata promozionale interessante che avvicina nuovi potenziali appassionati e consente ai casinò online di ampliare il loro raggio di azione grazie all’analisi dei dati e delle abitudini di gioco di potenziali nuovi iscritti.