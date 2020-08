Champions, coppa piena di sorprese, è affare tra Francia Germania

Il calcio d’agosto, che di solito regalava chiacchiere sotto l’ombrellone, fantasie di compravendite di campioni e speranze e le prime amichevoli senza valore, in questo anomalo estate 2020 continua a proporre emozioni vere e forti sorprese. Lo fa soprattutto con la Champions, giunta alla fase conclusiva, senza più tracce di squadre italiane, dopo l’uscita di scena dell’Atalanta, sconfitta sul filo di lana dai francesi del Paris Saint Germain. Sempre per mano di una squadra transalpina, questa volta il Lione, è stata estromessa dalla Coppa la Juventus, che ha già avviato una profonda rivoluzione tecnica, con il licenziamento di mister Sarri, il primo a pagare per responsabilità sue e colpe altrui.

Il Lione a Ferragosto ha completato l’opera, sconfiggendo nettamente (3-1) il Manchester City di mister Guardiola, altra squadra favorita della vigilia. Ancora più clamorosa la sconfitta subita la sera prima dal Barcellona, di Leo Messi, che è stato umiiato (2-8) dal Bayern Monaco.

Cosi ora la sfida per centrare la finale sarà tutta tra francesi e tedeschi, con almeno due squadre outsider, capaci di capovolgere i pronostici. Nella prima semifinale i parigini di Neimar affronteranno la grande sorpresa del Leipzig; mentre nella seconda i panzer del Bayern se la vedranno con i transalpini del Lione. Tentare un pronostico è veramente arduo, anche se per i valori delle squadre la logica indicherebbe una finale tra le formazioni di Parigi e Monaco. Di certo le grandi sconfitte sono le squadre spagnole, inglesi e italiane, tutte finite anzitempo e poco gloriosamente fuori dai giochi che contano.