Come funziona un’offerta iniziale ICO per il circuito delle criptovalute

Un’offerta iniziale di criptomonete (ICO) è un termine per il rilascio iniziale di una nuova risorsa digitale. Come un’IPO nel mercato azionario, un’ICO è la prima volta che i nuovi acquirenti possono attingere a una valuta. Ma un ICO non si limita alle criptovalute come bitcoin ed ethereum. Le aziende li usano anche per raccogliere fondi, proprio come le aziende che entrano in borsa. Scopri di più sulle offerte iniziali di monete e se hanno senso per te. Ecco dunque una spiegazione che vi mostrerà come funziona l’offerta iniziale di criptomonete (ICO).

Definizione ed esempi di offerte iniziali di monete

Un’offerta iniziale di monete è il lancio di una nuova moneta, un tipo di risorsa digitale. Sebbene le ICO possano lanciare nuove criptovalute, queste vengono spesso create attraverso un processo diverso chiamato mining. Le ICO funzionano più come il lancio di nuove azioni. Quando si verifica una ICO, un ampio gruppo di investitori può acquistare la moneta. A differenza di un normale conto di borsa, tuttavia, le monete in una ICO vengono generalmente create e distribuite utilizzando una blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute e altre moderne soluzioni di tracciamento delle risorse. Il sito web di criptovaluta Coindesk mantiene un elenco aggiornato delle ICO attuali e future. Prima di acquistare, tuttavia, è importante capire come funzionano e i rischi che comportano.

Iniziamo con questa importante definizione: un’offerta iniziale di monete (ICO) è un evento di crowdfunding per raccogliere fondi per una nuova risorsa, azienda o impresa di criptovaluta.

Come funzionano le offerte iniziali di monete

Le offerte iniziali di monete in genere iniziano con una società nuova o consolidata che sta cercando di raccogliere capitali per la crescita. Per scopi pratici, puoi pensare a una moneta digitale come equivalente a una quota di azioni. Quando un’azienda ha un ICO, vende monete per dollari. La nuova valuta dovrebbe teoricamente seguire il valore dell’azienda o del servizio sottostante. Ecco perché la SEC tratta spesso le ICO in modo simile ad altre offerte di titoli e richiede il rispetto delle sue leggi. Le ICO possono essere piuttosto rischiose. In un caso, la SEC ha accusato un fondatore di ICO di aver frodato gli investitori durante un lancio di ICO da 42 milioni di dollari. A differenza degli investimenti tradizionali, le ICO potrebbero non essere assicurate dalla Securities Investor Protection Corporation (SIPC), quindi hai poche possibilità di ricorso in caso di frode.

Ma quando le ICO vanno bene, tutti i soggetti coinvolti possono essere vincitori. Ethereum è stato rilasciato tramite un ICO nel 2014. La vendita iniziale ha coniato sette milioni di nuove monete ether per un valore di circa $ 2,2 milioni nelle prime 12 ore, secondo l’exchange di criptovalute Gemini. Al momento della pubblicazione, l’etere valeva circa $ 0,30. Oggi una moneta vale più di $ 3.000; questo è un enorme ROI.

Tipi di offerte iniziali di monete

Le ICO in genere si svolgono come eventi privati ​​o pubblici. Le ICO private sono in genere limitate agli investitori accreditati e la società ha un maggiore controllo su chi investe e può far rispettare i minimi. Con un ICO pubblico, chiunque può acquistare la moneta tramite uno scambio di criptovaluta. Questo ci mostra come effettuare azioni di trading con Bitcoin e come comprare Ethereum in questo tipo di mercato legato alle criptovalute.

Oltre a queste due categorie principali, potresti trovare questi tipi di ICO durante la navigazione nei mercati delle monete:

Offerta di token di sicurezza (STO): un’offerta di token di sicurezza è molto simile a un’IPO perché la moneta funge da quota di azioni. Questi sono fortemente regolamentati dalla SEC.

Offerta iniziale di monete interattive (IICO): un IICO è un tipo di ICO in cui esiste un limite all’importo che ciascun investitore può acquistare. Ciò garantisce la partecipazione di più persone.

Asta di fornitura iniziale: un’asta di fornitura iniziale è una strategia per rilasciare una moneta impostando un prezzo iniziale elevato e abbassandolo fino a raggiungere un prezzo di mercato attivo.

Accordo semplice per token futuri (SAFT): con un token SAFT, gli acquirenti iniziali sono protetti da un contratto che offre al token un caso d’uso futuro. Questi sono piuttosto rischiosi, poiché è l’equivalente di investire in una startup pre-reddito.

Airdrop: gli airdrop sono un modo divertente per raccogliere nuove monete. Con un airdrop, l’azienda regala un piccolo numero di monete gratuitamente per aiutare a seminare un nuovo mercato.45678

Alcune valute e monete vengono lanciate senza ICO. Queste monete vengono estratte dall’inizio. Litecoin è un esempio di criptovaluta che non aveva un ICO.

Alternative alle offerte iniziali di monete

Le ICO presentano un’interessante, anche se rischiosa, opportunità di investimento. Se non pensi di poter sopportare il rischio, ci sono un’ampia varietà di alternative di investimento.

Invece di un ICO, puoi concentrarti sulle singole monete e aspettare di vedere quali criptovalute trovano il maggior utilizzo e popolarità. Alcune monete falliscono mentre altre salgono alle stelle. È difficile essere sicuri di quali andranno bene inizialmente, quindi puoi aspettare di vedere cosa succede prima di investire. Se non conosci le criptovalute, il miglior punto di partenza potrebbe essere quello di iniziare con Bitcoin o Ethereum. Man mano che diventano disponibili più ETF di criptovaluta e fondi comuni di investimento, possono anche fungere da percorso nei mercati delle criptovalute senza investire in un ICO, aspetto fondamentale per questo tipo di settore.