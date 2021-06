Consigli alimentari per vivere al meglio l’estate

Come affrontare dunque al meglio la stagione estiva? Ecco alcuni utili consigli alimentari per affrontare meglio l'estate.

È arrivata l’estate, con le sue giornate lunghe e bollenti, che ci fanno sudare di più e perdere molti sali minerali, motivo per cui ci sentiamo spesso stanchi e spossati. Quando le temperature sono molto elevate, anche le nostre esigenze alimentari cambiano rispetto al resto dell’anno ed il nostro corpo tende a chiedere l’apporto di alimenti che contengono un’alta percentuale di acqua. Subentrano poi le vacanze, durante le quali ci si reca spesso e volentieri a mangiare fuori, mettendo da parte l’attenzione alle calorie ed alla qualità degli alimenti.

Stare bene è facile come… bere un bicchier d’acqua!

Per reintegrare i liquidi persi attraverso la sudorazione occorre bere ogni giorno almeno un litro e mezzo d’acqua. Bere acqua è importante per evitare la disidratazione, un problema frequente soprattutto negli anziani, nei bambini e nelle donne in gravidanza.

Il suggerimento è quindi quello di bere anche quando non si ha sete. Bisogna ricordare inoltre che l’acqua aiuta anche ad essere più belli e, nelle donne, ad evitare l’insorgere della cellulite.

Tanta frutta e verdura per riacquistare energia

L’estate ci offre un’ampia scelta di frutta e verdura di stagione: consumare questi ortaggi è infatti essenziale per il nostro organismo. Per fronteggiare l’afa armiamoci, quindi, non solo di ventilatori e climatizzatori, ma anche di frutta e verdura di stagione. Tre porzioni di verdura e 2 o 3 frutti al giorno sono ideali per sentirsi più attivi ed energici.

Ecco i frutti e le verdure consigliati:

La pesca è un frutto dolce e succoso, utile a fare scorta di vitamine,

è un frutto dolce e succoso, utile a fare scorta di vitamine, L’albicocca costituisce uno spuntino eccellente: è perfetta per chi desidera perdere qualche chiletto in vista della prova costume;

costituisce uno spuntino eccellente: è perfetta per chi desidera perdere qualche chiletto in vista della prova costume; L’anguria , forse il frutto estivo più famoso, con la sua polpa dolce e dissetante;

, forse il frutto estivo più famoso, con la sua polpa dolce e dissetante; Il melone contiene una percentuale elevatissima di acqua, pari al 95%, ed è ricco di vitamine (A, B,C) e di sali minerali come ferro, calcio e fosforo;

contiene una percentuale elevatissima di acqua, pari al 95%, ed è ricco di vitamine (A, B,C) e di sali minerali come ferro, calcio e fosforo; La lattuga , composta per il 95% di acqua, è ricca di fibre e vitamine e dona un senso di freschezza e di sazietà;

, composta per il 95% di acqua, è ricca di fibre e vitamine e dona un senso di freschezza e di sazietà; Il cetriolo è utile a reintegrare vitamine (C, K, B6) e sali minerali (magnesio, potassio, rame, fosforo, manganese);

è utile a reintegrare vitamine (C, K, B6) e sali minerali (magnesio, potassio, rame, fosforo, manganese); La bietola è un ortaggio ricco di acido folico ed ha proprietà idratanti e rinfrescanti: è utile per combattere l’anemia grazie al ferro contenuto nelle sue foglie.

Come nutrirsi

È importante non appesantire il nostro organismo con pietanze ricche di grassi, ad esempio, piatti che contengono panna, burro, maionese, oppure fritture. Sono da privilegiare alimenti freschi e ricchi d’acqua, preferibilmente cotti a vapore.

Per condire si possono aggiungere due cucchiaini di olio d’oliva a crudo, per un pasto semplice e facilmente digeribile.

Non saltare i pasti e fare spuntini freschi e salutari

I vantaggi di fare uno spuntino sano durante la giornata, a cominciare dalla colazione, sono molteplici: per esempio, essi consentono di distribuire meglio le calorie nell’arco del giorno, mantengono i livelli di glicemia (e quindi di insulina) più costanti e permettono di arrivare a pranzo e a cena senza un’eccessiva fame.

Ideali per gli spuntini sono:

Uno yogurt magro con un po’ di frutta fresca, un frullato, un pugnetto (circa 20 g) di mandorle, noci o nocciole o un gelato artigianale alla frutta sono perfetti per chi ama fare una merenda dolce e salutare;

Per gli amanti del salato il consiglio è quello di mangiare due crostini di pane integrale con qualche scaglia di Grana Padano DOP, formaggio nutriente ed ideale per rigenerarsi. Esso contiene pochi grassi.

Attenzione alle bevande!

Spesso d’estate siamo attratti da bevande fresche e zuccherate, ma le bevande con zuccheri aggiunti, come succhi di frutta, aranciata, cola o tè freddi, contengono calorie cosiddette “vuote”, ossia calorie che apportano energia senza però fornire nessuna sostanza nutritiva al nostro organismo.

Occhio anche agli alcolici, poiché oltre a contenere anch’essi calorie “vuote”, aumentano la sensazione di calore e la sudorazione. È bene quindi regolarsi: le donne possono bere un bicchiere di vino al giorno, gli uomini al massimo due.

Come bevande alternative all’acqua un’idea potrebbe essere il consumo di bevande a base di agrumi (limone o cedro), ottime per rinfrescarsi e ricche di vitamine e sali minerali.

Consigliamo di optare anche per un decotto di chicchi d’orzo, fatti bollire per mezz’ora in un litro d’acqua; si filtra la bevanda, la si ripone in frigo e la si beve durante il giorno: è ottima per rinfrescare l’organismo, donare energia e migliorare la digestione.