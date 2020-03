Coronavirus, in Italia 1835 casi, 52 vittime e 149 guariti

Come di consueto ieri sera la Protezione Civile ha diramato il bollettino sulla situazione generale relativa all’emergenza Coronavirus. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come i dati acquisiti siano decisamente confortanti: i guariti sono arrivati a quota 149, mentre l’incremento dei malati è stato del 16% (258 casi in più) a fronte dell’aumento del 50% registrato il giorno prima. Di questi il 50% è asintomatico, o con lievi sintomi, e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi, mentre solo il 10% in terapia intensiva.

Analizzando la situazione complessiva risultano 1.835 i malati, di cui 927 sono in isolamento nelle proprie abitazioni, 742 i ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. Mentre le vittime sul nostro territorio sono 52, 18 in più nelle ultime 24 ore, con il primo morto nelle Marche, un 88enne di Fano.

Silvio Brusaferro: “I prossimi giorni fondamentali per capire l’efficacia delle misure”

La Protezione Civile ha inoltre confermato quello che da giorni ripetono gli esperti, sottolineato anche dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se le misure adottate sono davvero in grado di fermare il contagio o se, viceversa, ne serviranno di nuove e ancora più stringenti.“

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Twitter)

Mattarella firma il decreto a sostegno di famiglie e imprese colpite dal Covid-19

Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019‘. Il decreto, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed, dunque, è in vigore.

Gualtieri e Di Maio incontreranno invece oggi le imprese dell’export. Le nuove misure dovrebbero comunque riguardare tutto il Paese e non solo le aree della zona rossa, con sconti sulle tasse, aiuti alle aziende e rilancio del turismo. Intanto la Camera dei deputati fa sapere che verranno effettuati controlli della temperatura a coloro che accedono al Palazzo.

I primi casi in Sardegna, Molise e Basilicata

Nuovi primi casi sono stati registrati sopratutto al Sud: in Sardegna un imprenditore cagliaritano di 40 anni che avrebbe contratto il virus dopo aver partecipato ad una fiera a Rimini, in Molise, dove una donna di 60 anni è ricoverata nel reparto malattie infettive di Campobasso e in Basilicata dove un uomo di 46 anni proveniente dalla Lombardia è stato contagiato e ora si trova in quarantena nella sua casa di Trecchina, comune in provincia di Potenza.

Il primo caso a Prato, 14 i contagi in Toscana

A Prato primo caso sospetto positivo di coronavirus, in attesa della validazione dell’Iss. Si tratta di una giovane donna italiana rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi in Lombardia: sarebbe stata a Bergamo. La donna è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Prato: le sue condizioni generali di salute sono definite buone. Con questo salgono a 14 i casi in Toscana, di cui cinque validati dall’Iss, gli altri in attesa.

Scuole chiuse in Piemonte fino all’8 marzo

Scuole chiuse anche in Piemonte fino all’8 marzo. A Milano ha riaperto il Duomo, mentre mercoledì riaprirà la chiesa di San Luigi dei francesi a Roma, dopo aver escluso il contagio di un sacerdote in Francia.

Norbert Ciuccariello