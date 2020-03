Coronavirus, in Lombardia 14.649 contagiati e 202 nuove vittime

In Lombardia ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri: lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i “dati sono un po’ scomposti, alcuni crescono molto, altri meno“. I positivi risultano 1.377 in più, “un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni“, mentre il dato dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri“. In terapia intensiva “sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri“.

Per quanto riguarda la situazione delle principali province lombarde i dati dell’assessorato mostrano che nel capoluogo i positivi attualmente sono 1983, 233 in più di ieri, nella provincia di Bergamo si contano 3760 casi, con un incremento di 344 unità, mentre a Brescia si registrano 2918 casi, con un incremento di 445 persone positive. Infine nella provincia di Lodi si contano 1362 contagi, “con solo 42 casi in più” ha aggiunto Gallera, sottolineando che si tratta di “uno dei risultati minori di crescita delle zone con maggiori afflussi“.