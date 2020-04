Coronavirus, Lombardia: registrati 735 nuovi contagi e 163 morti

L’epidemia di Coronavirus rallenta la sua forza in Lombardia: i casi di Covid-19 hanno raggiunto quota 66.971, con un incremento di 735 rispetto a domenica. Secondo i dati della Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 163 nuovi decessi, per un totale di 12.376 da inizio epidemia.

Calano ancora i ricoveri: -204 in un giorno, con quelli in terapia intensiva che diminuiscono di 21 unità rispetto a domenica.

Lombardia: dati del 20 aprile 2020

Lombardia: dati del 20 aprile 2020

La provincia di Milano continua ad essere quella con il più alto tasso di contagi in Lombardia: sono 287 i nuovi casi nell’area metropolitana (il 21,76% dei casi giornalieri dell’intera Regione), per un totale di 16.112 positivi. Guardando la sola città sono in tutto 6.709 i positivi (+160 in 24 ore). Segue Brescia, con 58 nuovi casi per un totale di 12004 e poi Bergamo con 49 positivi al tampone che portano i malati di Covid-19 a 10.738. Sono 59 i nuovi casi a Monza (4157) e a Pavia (3641).