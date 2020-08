Corruzione a suon di mazzette: arrestato il direttore della discarica di Bellolampo

La Direzione investigativa Antimafia di Palermo, coordinata dalla Procura Antimafia di Palermo, diretta dal procuratore Francesco Lo Voi, ha arrestato per corruzione aggravata tre persone: Vincenzo Bonanno, direttore tecnico della discarica di Bellolampo, Emanuele Gaetano Caruso, imprenditore con interessi nel settore dei rifiuti e Daniela Pisasale, titolare di diverse società operanti nel campo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti

La discarica di Bellolampo, situata su una collina che si affaccia su Palermo, è gestita dalla RAP s.p.a., società partecipata del Comune, che si occupa della lavorazione dei rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni di Palermo e di Ustica.

Gli investigatori della Dia, dopo un servizio di osservazione e pedinamento, hanno sorpreso in flagranza di reato Bonanno a cui veniva consegnata da Caruso una busta contenente una tangente da 5.000 euro in contanti. Altri 13.250 euro sono stati trovati in un’auto.

L’intera somma di denaro è stata sottoposta a sequestro. Gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra in una più ampia indagine, condotta dalla Dia, con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, diretta ad esplorare i concreti interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti.

Norbert Ciuccariello