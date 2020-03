Cosenza, botte, pugni,violenza e abusi sulla ex convivente

COSENZA. Orrori quotidiani, orrori domestici fra le mura di casa. Violenze ricevute dalla persona con la quale hai deciso di percorrere un tratto di vita…sino a quando non diventa tutto un incubo. E’ accusato di avere maltrattato e vessato l’ex convivente arrivando anche a picchiarla con pugni in bocca e ad abusare di lei. Ad un uomo di 34 anni, di nazionalità romena, è stata notificata dai carabinieri la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

A seguito di una denuncia presentata dalla donna, che si è presentata in caserma con il volto tumefatto e il labbro sanguinante, i militari hanno avviato le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Gip su richiesta della Procura. La vittima ha raccontato che l’ex compagno si è sempre mostrato aggressivo e violento, spesso ubriaco e che l’avrebbe aggredita più volte costringendola a subire vessazioni di ogni genere. La donna, a causa delle minacce subite e della gelosia, è stata anche costretta a trovare rifugio in una struttura di accoglienza. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Tante, troppe donne subiscono violenza fra le mura domestiche. L’esortazione è sempre la stessa: denunciare, segnalare alle autorità preposte prima che sia troppo tardi, prima che la violenza diventi irreparabile tragedia.