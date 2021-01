Crimi prova a lanciare anatema e scomunica su Renzi e Italia Viva

Nel tutti contro tutti anche il movimento 5 stelle, o quello che ne rimane, prova a far sentire la sua voce. Buon ultimo viste le dichiarazioni ormai quotidiane di Italia Viva, PD, governo. “Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente”.

Lo sottolinea il capo politico M5S Vito Crimi rispondendo a chi gli chiede della possibilità anche di un Conte-ter in caso di crisi. “Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene”, aggiunge il senatore del Movimento.