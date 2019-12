Decapitati la Madonnina del mare e il Gesù Bambino… sciacallaggio e ignoranza

BRIATICO. Hanno decapitato le statue della Madonna e del Bambino, lasciando le teste ai piedi della scultura. L’atto vandalico, a Briatico (Vibo Valentia), ha deturpato la “Madonnina del mare”, che si trova in una grotta al termine di una scalinata che porta alla spiaggia.

