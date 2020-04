Denunciato farmacista al lavoro positivo al Coronavirus

Un farmacista positivo al Coronavirus è stato denunciato perché intento nella normale attività lavorativa dietro al banco della sua farmacia. È stata la polizia locale di La Spezia ad accorgersi che l’uomo si trovava sul posto di lavoro.

Gli agenti erano entrati nell’attività per i consueti controlli sul rispetto delle misure di sicurezza negli esercizi commerciali riscontrando la presenza del farmacista, che risultava in quarantena in quanto positivo al Covid-19.

La violazione, di cui è stata data notizia alla Procura, può costare l’arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione da 500 a 5mila euro. La farmacia è stata chiusa in attesa della sanificazione.