Di cosa si occupano i migliori siti di scommesse?

Potrà sembrare una domanda sciocca, dalla risposta scontata. Credeteci, non è affatto così. Associare i migliori siti scommesse alle sole puntate calcistiche, ippiche o sportive sarebbe un errore madornale. Certo, la maggioranza dei clienti è alla ricerca esattamente di questi servizi. Soprattutto grazie ad Euro2020, questo non è un mistero, la voglia di pronosticare e tentare la fortuna ha conosciuto un’impennata importante. Eppure, i siti di scommesse si occupano anche di molto altro.

Concorsi canori

Lo sapete che i migliori siti di scommesse quotano, valutano e analizzano i migliori concorsi canori in circolazione? Impossibile non citare il Festival di Sanremo. Nei giorni della kermesse, infatti, le puntate su questo o quel cantante sono assolutamente impossibili da contare. Le quote, ovviamente, subiscono degli sbalzi e delle variazioni a seconda dell’andamento del Festival, favorendo prima questo e poi quel cantante in gara. Così come si può scommettere su Sanremo, è possibile pronosticare l’esito dell’euro dell’Eurovision Song Contest. Trattasi di una sorta di Champions League della canzone europea, serata in cui ogni nazione propone la propria punta di diamante in eurovisione alla ricerca di un successo prestigioso. Sapevate che i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, hanno attirato un flusso di scommesse pazzesco nei giorni precedenti all’evento?

Show televisivi

In TV non si guarda soltanto lo sport. Secondo i dati Auditel, i programmi più in voga sono gli show televisivi che coinvolgono le celebrità. Ed ecco che i migliori siti di scommesse, sempre pronti a captare ciò che il cliente vuole, ne approfittano. In corrispondenza della messa in onda è infatti possibile scommettere sugli show e reality più seguiti in assoluto. Ecco che quindi i fan del VIP di turno potranno non soltanto seguire le sue avventure al GF, ma avranno addirittura la possibilità di scommettere su una sua possibile vittoria finale. Stesso discorso viene applicato ad altri show analoghi. Tra i più gettonati troviamo L’isola dei famosi e Ballando con le stelle. Insomma, le scommesse non si concentrano solo sullo sport, ma anche su universi piuttosto distaccati.

Il confronto tra Joe Biden e Donald Trump durante le scorse elezioni in Usa

Elezioni politiche

E che dire delle elezioni politiche? Perché limitarsi a votare quando si può anche scommettere. Crediamo sia superfluo dirlo, ma le elezioni che intrigano maggiormente gli scommettitori sono le presidenziali americane. La bagarre della campagna elettorale e delle nottate passate a seguire i parziali dei risultati si riflettono in maniera importante sulle quote. Gli scommettitori più “di mondo” hanno quindi modo di scatenare la fantasia sui siti di betting, magari seguendo in diretta la maratona televisiva notturna di qualche noto giornalista italiano.

Royal baby e nomi

La nascita dei Royal Baby made in UK tiene col fiato sospeso tutto il mondo. Potevano i siti di scommesse ignorare un tale avvenimento mondano? Certo che no. Ecco che lo scommettitore può quindi provare a indovinare nome e sesso del nascituro, tentando un azzardo piuttosto difficile da portare a termine.

Modello Inglese

Il tentativo dei migliori siti di scommesse italiane è quello di emulare la falsa riga dei collegi britannici. La cultura della scommessa UK, infatti, è qualcosa di piuttosto indipendente da sport e ippica, che rimangono comunque capisaldi affermatissimi. A Londra, ad esempio, è possibile scommettere su aspetti banali e semplici come il meteo giornaliero. Un acquazzone improvviso e sgradito potrebbe quindi diventare una fonte alternativa di reddito in maniera piuttosto sorprendente.

Da menzionare anche le scommesse riguardanti i variopinti outfit di Sua Maestà La Regina. Porterà il cappello alla prossima uscita pubblica? Di che colore sarà vestita?

È assai probabile che i migliori siti di scommesse italiani colmino questa distanza da qui a qualche anno, così da mettere in piedi un modello completo e ancora più accattivante di quello attuale, comunque ben servito.