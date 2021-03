Draghi rimpiazza Arcuri: il commissario all’emergenza Covid è Figliuolo

Come riporta l’Ansa di Ieri è avvenuto il tanto richiesto cambio della guardia, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo ha preso il posto di Domenico Arcuri e sarà dunque il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, a nominarlo il Presidente del Consiglio Draghi. Il Governo dalla sua ha ‘rimpiazzato’ dunque come dicono i titoli dei maggiori media Arcuri, esattamente come era stato richiesto su più fronti, sui social molti esponenti politici non hanno nascosto la propria soddisfazione circa l’avvenuto cambio.

Il Governo Draghi dalla sua ha ringraziato, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, Arcuri “per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”. Vediamo in dettaglio chi é il nuovo Commissario emergenza Covid e le prime reazioni a caldo di alcuni politici.

Chi è Figliuolo il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Il Sole 24 Ore riporta le prime parole proferite post nomina dal Generale Figliuolo: “Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali” che poi ha aggiunto, “La nomina è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione”.

Ma chi è si chiedono in molti? Cercando su internet ha un curriculum di tutto rispetto, Il generale ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nelle Forze armate dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha tre lauree, in Scienze Politiche presso l’Università di Salerno, in Scienze Strategiche e relativo Master di 2° livello presso l’Università di Torino e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste. Ha inoltre frequentato, come riporta il Sole 24 Ore: “ il 119° Corso Superiore di SM, il 3° Corso Superiore di SM Interforze ed il 92° Senior Course presso il NATO Defence College in Roma, il corso di Alta Formazione “Ingenio vi virtute” presso l’Università degli studi Link Campus in Roma”. Ha ricevuto anche molte onorificenze. La sua nomina come é stata presa?

Commenti dei vari leader politici post nomina:

Matteo Salvini, sulla sua pagina ufficiale Fb: “Sono passati pochi giorni, ma un cambio di passo già si avverte: sostituzione del commissario Arcuri, stop alle cartelle esattoriali e impegno per rottamazione e pace fiscale, taser per le Forze dell’ordine. Siamo solo all’inizio, ma la Lega ha scelto di entrare nel governo per portare la propria voce: lo faremo con energia e buonsenso. Sul fronte vaccini, in particolare, questo mercoledì vedrò a Roma ministri della Repubblica di San Marino, che spero possano incontrare altri esponenti di maggioranza e di governo: ogni possibile aiuto ed esperienza di successo è utile, occorre accelerare guardando anche ai casi di Regno Unito e Israele”. Che su twitter in modo più specifico ha scritto: ” Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!“

Meloni, dalla sua, su Fb ha detto: ” Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d’ombra della gestione commissariale. Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per questo importante e delicato incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione.

Nicola Zingaretti, partito democratico “Auguri e buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo, che arriva in un momento cruciale di una battaglia che vinceremo. Un ringraziamento a Domenico Arcuri che ha gestito una fase complicatissima della lotta alla pandemia”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invece ringraziato Arcuri ed augurato buon lavoro a Figliuolo: “Grazie a Domenico Arcuri che in questi mesi così difficili ha servito il Paese con ogni energia, con passione e con disinteresse personale. Buon lavoro al generale Figliuolo“.

Non resta che comprendere se cambierà qualcosa soprattutto nel reperimento dei vaccini, molte ancora le difficoltà nel reperire le giuste dosi necessarie a proseguire.