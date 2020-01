Due donne investite e uccise da un ubriaco a Senigallia

ANCONA. L’alba dell’Epifania si tinge di sangue sulle strade della provincia. Due amiche di 34 e 43 anni, di Colli al Metauro, nel Fanese (provincia di Pesaro Urbino) sono state travolte e uccise stamattina verso le 5,30 lungo la statale Arceviese. Le vittime sono Sonia Farris, 34 anni, parrucchiera a Fano, ed Elisa Rondina, 43 anni, maestra elementare a Tavernelle, presso l’istito comprensivo di Montefelcino.

La discoteca si trova all’interno del territorio comunale di Senigallia, ma ai limiti con quello di Ostra. Le cause della doppia tragedia sono ancora al vaglio degli inquirenti, subito intervenuti sul posto, ma l’investitore, Massimo Ranelli, 47 anni di Senigallia, che guidava una Fiat Punto e viaggiava da solo, si è fermato ed ha chiamato i soccorsi, risultati però inutili: i tentativi rianimatori sono andati avanti per oltre un’ora, ma nessuna delle due donne si è ripresa e agli equipaggi del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso delle due amiche.

L’uomo è risultato positivo all’alcoltest: aveva nel sangue un tasso alcolemico di circa 4 volte superiore al massimo consentito. Da quanto si è appreso, anche lui era uscito dalla discoteca. E’ stato arrestato per duplice omicidio stradale.