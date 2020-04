Espone il tricolore, ma della Rsi, denunciato il proprietario

PERUGIA. Un buontempone ha esposto il tricolore, si ma con una piccola variante. Si trattava infatti della bandiera della Repubblica Sociale italia recante al centro del tricolore un’aquila che stringe un fascio fra gli artigli. E così una bandiera della Repubblica sociale italiana affissa sopra al porticato di un’abitazione nella zona del Trasimeno non poteva passare inosservata nella rossa Perugia.

Infatti è stata scoperta e rimossa dalla Digos di Perugia dopo una segnalazione inviata da un cittadino tramite l’applicazione Youpol. Il proprietario della casa, un italiano di 56 anni, è stato denunciato per vilipendio o danneggiamento alla bandiera.

Gli agenti interventi hanno poi rimosso la bandiera. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di stupefacenti nelle scuole, e di recente aggiornata per denunciare episodi di violenza domestica, l’app Youpol consente di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini alla polizia.