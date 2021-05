Fieristi e riaperture, la presidente Tagliaferri: ‘Bentornati in Fiera’

‘Bentornati in fiera” é il titolo che la presidentessa nazionale dei fieristi Italiani Serena Tagliaferri dedica al suo post su Facebook, dove esprime contentezza e soddisfazione per quanto raggiunto dopo mesi di dure lotte e tanti sacrifici.

Si può dire finalmente battaglia vinta, un grazie speciale, sottolinea la Tagliaferri, va anche rivolto all’onorevole Salvatore Deidda Sasso, di Fratelli D’Italia che ha presentato ed ottenuto l’approvazione dell’Ordine del Giorno per consentire eventi e sagre patronali da subito.

La richiesta al Governo é stata presentata dall’onorevole insieme ai colleghi di FdI Riccardo Zucconi, Marco Osnato, Paolo Trancassini e Augusta Montaruli.

Vi riportiamo la nota stampa che la Presidentessa ci ha girato in anteprima, ricordiamo altresì che Serena fa anche parte del Direttivo di IoApro ed é capogruppo per il Piemonte.

Fieristi in festa: la battaglia é stata vinta, si riparte, le parole della Tagliaferri

“Dopo troppi mesi di fermo ( 15) e le nostre famiglie ridotte alla fame possiamo finalmente annunciare l’ ufficialità della ripartenza del nostro comparto al 15 di Giugno 2021.

Battaglie e manifestazioni in piazza quasi settimanali, alcune anche molto forti, una fitta interlocuzione con le Istituzioni locali e nazionali ci hanno portato oggi a poter riguardare al futuro con speranza .

I giorni che abbiamo vissuto sono stati veramente drammatici, tante volte ci siamo sentiti sopraffatti dallo sconforto e dalla stanchezza, ma con forza e determinazione non abbiamo mai smesso di crederci e si siamo sostenuti reciprocamente , A.F.I. ha sedi in parecchie regioni italiane e il suo organico è composto esclusivamente da Fieristi, é composto dunque da persone che conoscono il settore, operatori che lavorano dietro a un banco conoscendo sia il sole, quanto le intemperie vento, neve o pioggia.

Forse proprio per questo grazie al nostro lavoro che ci ha temprato nella quotidianità, siamo riusciti in questi mesi drammatici a non mollare e portare a casa la nostra strameritata vittoria, finalmente potremo anche noi tornare a lavorare e soprattutto a mantenere le nostre famiglie in maniera dignitosa.

Il nostro operato non si ferma qui, giusto il tempo di festeggiare, perché davvero ce lo meritiamo, e saremo di nuovo operativi e battaglieri. Il rischio infatti é sempre dietro l’angolo e dobbiamo stare all’erta, perché ancora potremmo incorrere in qualche Comune che nonostante il via di Roma decida di mostrare resistenza relativamente alla programmazione di fiere o feste patronali.

Sarà nostro compito monitorare affinché ciò non avvenga, di NUOVO, perché ciò che per qualcuno può essere “ non essenziale” per 720.000 partite Iva in Italia è l’ unica fonte di reddito. Questo oggi finalmente il Governo lo ha recepito grazie alla reciproca collaborazione tra A.F.I. e Istituzioni.

Un grazie sentito va certamente all’onorevole Deidda, Fratelli d’Italia, che ha dato seguito alle parole producendo fatti. La politica deve essere anche questo dare voce ai cittadini ed alle loro rimostranze ed aiutarli affinché le ingiustizie possano essere colmate.

Bentornati in Fiera!!”