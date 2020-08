Genova commemora le vittime del ponte Morandi

Le vite e le storie di 43 persone si spensero in un attimo in una giornata di pioggia di due anni fa, mentre attraversavano Genova, percorrendo quell’opera monumentale che era il Ponte Morandi. Quel 14 agosto 2018 è stato rievocato oggi dalle massime autorità politiche, militari e civili nazionali, ma rimane ancora una ferita aperta per Genova, nonostante che in tempo record sia stato edificato un nuovo viadotto. Quel drammatico e clamproso crollo oltre ad aprire uno squarcio fisico nella città, ha sollevato da subito un dibattito sulla gestione della rete autostradale italiana, che continua ancora a far discutere e ad animare il dibattittito politico nazionale.

Quello di quest’anno è stato un anniversario diverso, oltre al nuovo ponte San Giorgio, tutta l’area sottostante è stata dedicata al ricordo delle vittime, ognuna delle quali rivive in un albero a lei dedicato. Il nuovi viadotto dedicato, ad un santo protettore ardimentoso e pronto a cimentarsi in impegnative battaglie ha la forma di una nave, che il progettista Renzo Piano vede protesa verso il Mediterraneo in un slancio di positività e di apertura al mondo.

Alla commemorazione vi sono stati interventi e messaggi della massime autorità, ad iniziare dal Presidente Mattarella che in una lettera si è rivolto ai familiari delle vittime “La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime”.

Quindi vi è stato l’intervento commemorativo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di cui pubblichiamo il documento video

Sono stati presenti anche il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che, pur appartenendo a forze politiche diverse, hanno saputo fare squadra, dimostrando che con l’unità di intenti e non con le contrapposizioni si ottengono risultati concreti, in tempi anche rapidi.