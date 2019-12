Giovane si schianta in auto e muore nell’ impatto a Longare

VENEZIA. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte di Costozza, a Longare, per la fuoriuscita autonoma di un’auto: nell’incidente è morto un 21enne.

Nell’urto il giovane è stato sbalzato fuori dalla Volkswagen Golf. L’impatto, probabilmente anche a causa della velocità sostenuta, è stato violentissimo, tanto che il ventunenne è stato infatti sbalzato fuori dall’abitacolo all’altezza della stazione di servizio Berica Carburanti, facendo un volo di diversi metri. Sul posto, oltre ai carabinieri, è giunta un’ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno però potuto solo constatare il decesso del giovane, che sarebbe morto sul colpo. William Baudellini aveva frequentato l”Itis Mastrotto di Noventa Vicentina e l’istituto Rossi a Vicenza. Lascia la mamma Michela e la sorella Nicol. Arrivato sul luogo dell’incidente, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. I vigili del fuoco i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.