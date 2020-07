Gorizia, bimbo di 12 anni cade in un pozzo di 30 metri e muore

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il ragazzino stava partecipando con alcuni amici ad una visita organizzata dal centro estivo che frequentava. A nulla è valso il tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco, che si sono calati a 30 metri di profondità, quello da parte del personale del 118: il corpo del piccolo è stato trovato ormai senza vita.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il 12enne stesse partecipando ad una caccia la tesoro nell’area verde nel cuore della città friulana. Durante lo svolgimento del gioco è probabile che il bimbo sia salito sul pozzo e che la grata abbia ceduto improvvisamente, facendolo precipitare. Il pozzo nel quale è caduto non sarebbe una cavità naturale, bensì una costruzione in muratura circolare alta circa 50 centimetri, per di più asciutta. Se ci fosse stata la presenza di acqua all’interno del pozzo forse la caduta sarebbe stata attutita e non sarebbe risultata fatale.

Carlo Saccomando