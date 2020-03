I mezzi Anas operativi in Piemonte per lo sgombero neve

TORINO. Squadre di Anas al lavoro per sgomberare le strade del Piemonte dalle neve caduta nelle ultime ore. Gli interventi – informa la società – sono “concentrati sulle province di Torino e Cuneo e in particolare lungo le tratte di montagna, che restano comunque regolarmente percorribili”.

In provincia di Torino sulla statale 24 ‘del Monginevro’, nevicate da Oulx fino al confine di Stato con la Francia, sulle statali 335 e 335 diramazione ‘di Bardonecchia’ e sulla statale 25 “‘del Moncenisio’ a partire da Giaglione.

In provincia di Cuneo precipitazioni nevose intermittenti lungo la statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’ e più consistenti sulla statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Vinadio e il confine di Stato.

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.