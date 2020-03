Il governatore Fontana chiede misure più rigide in Lombardia

Il bollettino aggiornato dei contagiati da Coronavirus in Lombardia è implacabile: sono in tutto 5464 le persone positive al Covid-19, ovvero 1280 in più rispetto alla giornata precedente, come sottolineato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Nello specifico i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi.

Una situazione che preoccupa sopratutto il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha invocato misure più rigide nella sua Regione: lo stop dei trasporti e la chiusura dei negozi.

Da sinistra Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Twitter)

L’opinione di Fontana è condivisa anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che uscito dall’incontro dei leader dell’opposizione con il premier Conte chiede misure drastiche in tutta Italia da subito: “Finalmente qualcuno ci ha ascoltato – esordisce il numero uno del Carroccio – Esco preoccupato, abbiamo portato voci di chi chiede misure drastiche subito, di chiudere tutto subito per ripartire sani. Ma la risposta è stata no. Quindi totale incertezza. “

“Esprimo sostegno pieno ai governatori, ai sindaci e ai cittadini che chiedono misure ferme, certe, sicure. Salvo i servizi essenziali, è necessario chiudere tutto subito, per poter ripartire il prima possibile. Speriamo che, almeno questa volta, ci ascoltino“. Aveva scritto su Twitter Salvini prima dell’incontro con il presidente del Consiglio, aggiungendo “l’emergenza sanitaria, economica e sociale si affronta e si batte tutti insieme“.

Norbert Ciuccariello