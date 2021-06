Il settore delle piattaforme di vendita online nel 2021

Nel corso degli anni l’e-commerce ha conquistato un mercato sempre più ampio e differenziato visto che gli utenti si sono affidati alle piattaforme digitali per effettuare i propri acquisti. Le motivazioni sono svariate e vanno dalla comodità alla possibilità di effettuare acquisti in ogni momento della propria giornata, lavorativa e non.

Creare un legame e un collegamento tra acquirente e venditore tramite internet è uno dei settori di maggior successo e in piena espansione di questo momento. Il marketplace online è una piattaforma che consente a più venditori di esporre e vendere i loro prodotti, ha la funzione di intermediario digitale, con la capacità di riunire e far convergere acquirenti e venditori. Fin qui tutto farebbe pensare a un mercato dove avranno spazio solo catene e brand come Amazon o eBay, mentre invece la tendenza di questo periodo è quella di situazioni nuove e alternative, legate più al concetto di fair trade di impostazione alternativa e vocazione artigianale. Come è possibile che tutto ciò avvenga?

Il 2020 e 2021 anni di pandemia hanno definitivamente consacrato un trend comunque in ascesa. Le piattaforme di commercio digitale, per la comodità e l’efficacia con cui consentono il consumo dei prodotti, stanno facendo da traino al settore dell’e-commerce, specialmente in questi ultimi due anni nei quali la mobilità delle persone è stata interdetta dalle regole anticovid.

La facilità con cui il marketplace online si è diffuso e sviluppato, lo rendono anche un campo fertile per puntare su prodotti specifici, un’idea nuova di promozione del Made in Italy, puntando sulla qualità artigianale e alternativa delle merci. Ciò è stato possibile proprio perché creare uno store digitale funziona e ha effetti positivi per il settore specifico in cui si opera. Affianco ai colossi come Amazon, oggi nascono realtà nuove che puntano su qualità e prodotti di nicchia, con un’idea di consumo e produzione eco sostenibile, che rappresenta una novità assoluta in termini di marketplace online.

Alcuni esempi di marketplace online alternativi

A difesa dell’unicità e della tipicità dei prodotti di stampo artigianale, vengono sviluppati progetti che popolano di prodotti i mercati digitali alternativi e Mooza.it in Italia è un esempio di startup che risponde a questa visione.

Dare valore e importanza al singolo, favorendo i produttori indipendenti e autonomi, consente di valorizzare il nostro export e le peculiarità del Made In Italy con le unicità di prodotti di nicchia del settore manifatturiero. Una speranza di recupero per le nostre attività più peculiari attraverso un posizionamento che grazie al web può diventare una vetrina globale.

Le piattaforme di intermediari online hanno superato tutti i segmenti di Internet in termini di crescita del traffico web. I consumatori, oggi, ripongono più fiducia in tali reti che forniscono una vasta scelta di prodotti sia da grandi che piccoli rivenditori piuttosto che dai rivenditori stessi. Le possibilità e i prodotti da lanciare sono davvero numerosi. Su Mooza è possibile vendere e acquistare accessori che vanno dall’abbigliamento ai gioielli, dall’home decor ai mobili, passando per la ceramica artistica, l’arte vetraia e il legno, per entrare nel settore specifico delle creazioni personalizzate e decorative.

Un’idea vincente di e-commerce alternativo e di nicchia

Ecco come l’idea di marketplace online può unire il concetto di arredamento e la velocità con cui possiamo reperire oggetti d’arte di ogni tipo, semplicemente accedendo al sito giusto, che fa al caso nostro. Il mercato di nicchia oggi si fa forte della sua unicità che ne costituisce la cifra stilistica e innovativa. C’è una forte identità da parte di chi crea e l’attenzione di chi pubblicizza e vuole mettere in vetrina il proprio modus operandi, la visione d’insieme che sta dietro un singolo prodotto e progetto. Un ritorno a quell’idea artigianale che contraddistingue una creazione originale, da tutto quello che viene prodotto e stampato in serie. Proprio la nicchia di mercato su cui sta puntando e investendo un portale come Mooza, che fa del marketplace online la sua filosofia vincente di e-commerce.