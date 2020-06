Imbrattata dai noti ignoranti la statua dedicata a Indro Montanelli

MILANO. Una volta i nonni ed i padri di questi vili teppisti in erba erano soliti sprangare chi non la pensasse come loro, o nel caso di Indro Montanelli quando era ancora giornalista al “Corriere della Sera” gambizzare sparando nelle gambe, appunto, a giornalisti o politici. Quelli fortunati s’intende, a Walter Tobagi, Guido Rossa e Sergio Ramelli andò molto peggio. L’arma di questi guerriglieri da salotto e da Mc Donald è la vernice. Alberto Nobili, il pm responsabile dell’antiterrorismo milanese, attende per domani sulla sua scrivania il risultato delle prime indagini della Digos e aprirà un fascicolo per imbrattamento.

Non è detto che sia contro ignoti, però, perchè i responsabili del gesto vandalico compiuto contro la statua di Indro Montanelli nei giardini a lui dedicati a Milano hanno rivendicato tutto con un video pubblicato sui social: sono gli studenti delle scuole superiori di RSM (Rete Studenti Milano) e gli universitari di LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) ad aver lanciato quattro barattoli di vernice rossa e scritto “razzista” e “stupratore” sulla base del monumento.