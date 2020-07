ROMA. Un vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido a Roma, alimentato dal vento, ha coinvolto auto e lambisce abitazioni.

Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono al lavoro da circa due ore. In azione anche un elicottero dei pompieri. Complice il vento, una nube di fumo è visibile in gran parte della zona ovest della Capitale. L’odore di sterpaglie bruciate è stato avvertito in varie zone di Roma.