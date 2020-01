Incidente stradale in Valle Aurina, salgono a sette i morti

Sono salite a sette le vittime del tragico incidente automobilistico avvenuto sabato notte a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige, nel quale era stato coinvolto un gruppo di ragazzi tedeschi. La settima vittima è Julie Sofie Hein, una ragazza 21enne che dopo l’incidente era ricoverata in gravi condizioni nella Clinica universitaria di Innsbruck. Portata con l’elisoccorso Aiut Alpin in Austria, mentre lottava tra la vita e la morte, ieri è deceduta per le ferite riportate nell’incidente.

Attualmente sono dieci sono le persone ferite: tre si trovano terapia intensiva e sono stati portati agli ospedali di Innsbruck, Bolzano e Brunico. Mentre sono in costante miglioramento le condizioni dei sette ricoverati con ferite più lievi.

L’incidente era avvenuto alle ore 1:15 di domenica 5 gennaio, quando un’auto sportiva, Audi TT, ha travolto a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul ciglio della strada. Le vittime sono tutti giovani cittadini tedeschi fra i 20 ed i 25 anni di età, che dopo aver passato la serata in un locale erano stati da poco scesi da un bus navetta turistico che li aveva accompagnati nelle vicinanze dell’albergo nei quali alloggiavano.

L’automobile guidata da Stefan Lechner (Carabinieri)

La maggior parte dei giovani proveniva da Colonia e Dortmund. La cancelliera tedesca Angela Merkel, attraversoun tweet diffuso dal portavoce del governo ha commentato la vicenda: “Le notizie che giungono dall’Alto Adige sono sconvolgenti. Una serata allegra è finita in una catastrofe. Sono in lutto con coloro che la scorsa notte hanno perso figli, fratelli e amici“, aggiunge Merkel che augura ai sopravvissuti “forza e pronta guarigione“.

Intanto è stato condotto nel carcere di Bolzano l’investitore, il 27enne di Chienes Stefan Lechner che era stato dimesso nella mattinata di lunedì dall’ospedale di Brunico. L’investitore è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali, in primo momento era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Brunico.

“Vorrei che fossi io al posto di quei ragazzi“. È ciò che ha affermato Lechner al proprio legale, l’avvocato Alessandro Tonon. Secondo la ricostruzione fornita al difensore l’altoatesino non si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente: “È sceso dalla macchina e ha tentato di rianimare uno dei ragazzi e quando sono arrivati i carabinieri e andato da loro dicendo: ‘Sono stato io‘ “, ha affermato Tonon.

L’unica certezza emersa fino ad ora è che il 27enne guidava con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, mentre il limite di legge è dello 0,5 , quando la sua auto ha investito 17 persone che stavano attraversando la strada per raggiungere il loro albergo. “Sulla base della dinamica finora accertata è da ritenere che l’autovettura procedesse in eccesso di velocità“, ha confermato la Procura di Bolzano.