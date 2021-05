Io Apro: Carriera ed Alfieri inaugurano un nuovo locale a Cesenatico

Io APRO, affronta una nuova sfida a Cesenatico, due dei fondatori del Movimento Umberto Carriera ed Antonio Alfieri inaugureranno un nuovo locale sulla riviera romagnola.

Un posto, FRIENDS-La finestra sul mare, ove sarà possibile tra le altre cose assaporare crudi e bere Champagne in una splendida terrazza vista mare. Facciamo il punto con Umberto Carriera per comprendere da dove nascono l’iniziativa, l’amicizia e la stima con Antonio.

Io APRO: Intervista a Umberto Carriera in vista della prossima apertura

Umberto raccontaci da dove nasce la vostra amicizia che ha portato a questa bellissima iniziativa di ‘rinascita’ post lockdown?

“Dobbiamo tornare indietro di cinque mesi, quando io telefono ad Antonio, un ristoratore arrabbiato e deluso per le chiusure imposte dal Governo esattamente quanto me, e vogliosi di riaprire lanciamo l’8 di gennaio IoApro“

Ti saresti mai aspettato un tale successo mediatico?

“No assolutamente Erica, ma é stata davvero una grande soddisfazione, nel giro di una settimana la notizia ha fatto il giro del mondo, e tutto ciò che è successo e che abbiamo ottenuto mettendoci ripetutamente la faccia, è storia dei nostri giorni”

Quindi come volti ormai noti della tv oltre che imprenditori avete deciso di lanciare un segnale forte di speranza aprendo una nuova attività?

“Come imprenditori abbiamo resistito alle difficoltà degli ultimi mesi, e con orgoglio, forse proprio grazie all’amore dimostrato per il nostro lavoro anche in Tv, siamo stati chiamati a gestire una delle terrazza più prestigiose della riviera romagnola: FRIENDS-LA FINESTRA SUL MARE.

Siete soddisfatti di quanto ottenuto fino ad oggi e dell’opportunità che vi é stata offerta?

“Moltissimo anche perché abbiamo ottenuto prestigiose partnership con la maison di champagne “Bruno Paillard” e quella di franciacorta “Ferghettina”“

Cosa può aver spinto qualcuno ad investire proprio su di voi?

“Siamo stati molto apprezzati dal popolo per le nostre battaglie in quanto non ci siamo mai risparmiati su ogni fronte, dalle piazze ai salotti tv, abbiamo aperto i nostri ristoranti, sempre nel pieno rispetto delle norme anticovid, anche andando contro le restrizioni di orari assurde imposte dal dpcm ed oltre il coprifuoco. Poi certo molto avrà contato anche la nostra esperienza pregressa, io gestisco sei attività, Alfieri dalla sua é proprietario di tre attività, quindi non siamo certamente alle prime armi”

Quindi possiamo dire grazie ad IOAPRO non é nata solo un’amicizia ma state andando verso una nuova sfida insieme?

Esattamente, l’inaugurazione si terrà a Cesenatico dalle ore 18:00 sabato 29 maggio, chi volesse maggiori informazioni può guardare le nostre rispettive pagine Facebook, per noi é motivo di orgoglio, siamo di fronte una nuova sfida insieme, ma questa volta all’insegna della ripartenza.

Grazie Umberto per la tua testimonianza.

Grazie a te Erica ed a ‘Il Valore Italiano ‘ per lo spazio che mi hai concesso, e mi raccomando veniteci a trovare io ed Antonio vi aspettiamo!!