La Cgil trascina in tribunale la multinazionale Deliveroo

BOLOGNA. Quando il sindacato si ricorda di fare il sindacato… La Cgil porta in tribunale la multinazionale del food delivery Deliveroo per discriminazione collettiva a causa dell’algoritmo usato per assegnare le consegne che penalizzerebbe persone che hanno malattie o esigenze di cura o chi esercita il diritto di sciopero. “Filt, Filcams e Nidil Cgil nazionali – si legge in una nota della Cgil – hanno promosso innanzi al Tribunale di Bologna un’azione legale per condotta discriminatoria nei confronti di una delle principali multinazionali del food delivery.

Alla base della causa l’utilizzo dell’algoritmo ‘Frank’: per il sindacato emargina i lavoratori che per motivi personali legati a diritti come la malattia e lo sciopero, non si rendono continuativamente disponibili al lavoro”. “E’ una causa per discriminazione collettiva – spiega l’avvocato Carlo De Marchis spiegando che nel “ricorso promosso per la prima volta in Europa e che rappresenta la prima applicazione della legge n. 128/2019 sui riders, si sottolinea la cecità dell’algoritmo rispetto alle condizioni personali”. L’udienza è stata fissata per il 2 gennaio 2020.