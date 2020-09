La roulette online live: alla scoperta della tecnologia più divertente che ci sia

La roulette è senza alcun dubbio il gioco più amato nei casinò, sia di quelli terrestri reali di tutto il mondo che di quelli online. Possiamo dire senza ombra di dubbio che la mitica ‘ruota’ abbia segnato la storia dei casinò, e che attraverso numerosi riferimenti sia presente nella nostra cultura, come ad esempio in film e libri di successo. Quindi non è strano che molti, per non dire tutti i casinò online propongano questo famosissimo gioco, in ogni sua possibile variante.

Ma la roulette non si accontentata del suo successo in versione digitale, e ha deciso di abbattere la barriera tra mondo virtuale e reale. Come? Con il gioco live.

Il gioco live o dal vivo è una modalità che si svolge in una vera sala da gioco, con un tavolo da roulette a cui lavora un vero croupier. Questo è collegato via webcam con i giocatori, che interagiscono con il gioco e tra loro grazie alla realtà aumentata e alla chat.

L’innovazione del gioco dal vivo ha completamente rivoluzionato l’approccio, il modo di giocare e le sensazioni della roulette online, riducendo fino all’estremo la differenza effettiva che vi è tra giocare alla roulette in un casinò tradizionale e giocare alla roulette live in un casino online.

Le modalità di accesso alla roulette live sono identiche a quelle della roulette online classica e funzionano allo stesso modo. In primis il giocatore deve iscriversi sul sito di casinò per poter giocare, fornendo i dati richiesti e facendo un deposito. Poi deve scegliere la versione di roulette alla quale vuole giocare e “sedersi” in uno dei posti disponibili.

È qui che cambia tutto. Nella roulette live, viene proiettata l’immagine in diretta del croupier sullo schermo dei giocatori, e questi possono interagire con lui o con lei e anche tra di loro tramite una live chat del sito. I giocatori appassionati di roulette preferiscono di solito la versione live perché il gioco si svolge sotto i loro occhi come in un vero casinò, e poi si sentono più sicuri in un casinò live che in casinò online classico, dato che il risultato non è stabilito da un software (per quanto randomizzato).

Per quanto riguarda le differenze tra la roulette live online e la roulette in un casinò tradizionale, esistono eccome, ma a favore della prima. Anche se sembrano simili dal punto di vista dell’esperienza di gioco grazie all’aiuto della tecnologia, è sempre quest’ultima che fa anche tutta la differenza: la mobilità. Si può giocare alla roulette live online da casa o da qualunque altro posto, dal proprio PC o smartphone, e in qualsiasi momento, senza doversi recare di persona al casinò terrestre. Niente chilometri da fare in auto o problemi di outfit!

Se la roulette live ha conquistato moltissimi giocatori in pochissimo tempo, è per via dell’investimento tecnologico fatto dai casinò online per rendere il gioco più realistico. In effetti l’uso di molte telecamere (invece di una sola nel passato) permette di riprendere la sala gioco da vari punti di vista, per seguire la partita in una maniera più immersiva.

Poi vi è l’uso del Game Control Unit (GCU), una sorta di sensore posizionato sul tavolo di gioco e che permette di trasmettere il flusso di immagini in HD. Il GCU è l’elemento più importante della tecnologia del gioco dal vivo, senza il quale probabilmente questa modalità di gioco non esisterebbe.

Ecco perché i casinò live si stanno imponendo sempre di più come un’alternativa seria, realistica e divertente per tutti gli appassionati, e stanno diventando la meta digitale preferita dove giocare alla roulette nel 2020. La tecnologia va avanti, la cultura del gioco cambia, ma il piacere rimane sempre.