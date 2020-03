“L’Europa solidarizzi non ostacoli l’Italia” il monito del presidente Mattarella

ROMA. Una voce a difesa del flagello che ha colpito il Paese. Una voce autorevole, la più alta ed autorevole. I mercati sono delusi dalle parole della presidente Lagarde su un ‘whatever it takes 2’ e in difesa dell’Italia interviene il presidente Mattarella. ‘Non è il mio scopo, non siamo qui per ridurre gli spread’, aveva detto Lagarde con parole riferite anche all’Italia e poi parzialmente corrette: ‘L’Italia beneficerà delle nuove misure. Noi ci saremo’.

‘L’Europa solidarizzi, non ostacoli l’Italia’, è stato in serata il monito del capo dello Stato. ‘Bene la precisazione di Lagarde, sono certo che la Bce userà tutti gli strumenti a sua disposizione’ perché lo shock da coronavirus non provochi una frammentazione’ del sistema finanziario dell’area euro. Ci aspettiamo politiche e comportamenti dalla Banca Centrale e da tutte le istituzioni europee all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in relazione all’emergenza Coronavirus. “L’Europa richiede ai Paesi membri misure decise al fine di contrastare efficacemente l’emergenza sanitaria. In particolare il compito della Banca Centrale deve essere quello non di ostacolare, ma di agevolare tali interventi, creando condizioni finanziarie ad essi favorevoli”.