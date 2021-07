L’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, i risultati del 22 luglio

Nella giornata in cui si è celebrata la tanto attesa cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, che ha sancito l’inizio ufficiale della XXXII Olimpiade nonostante le competizioni fossero cominciate da due giorni, l’Italia con i propri atleti può già definirsi nel pieno della competizione.

Questa mattina, prima della passerella olimpica che oggi pomeriggio ha visto sfilare 110 dei 384 azzurri qualificati nel campo dello Stadio Nazionale di Tokyo insieme agli altri atleti delle 205 Nazioni partecipanti, alcuni atleti italiani sono stati impegnati in gare che non è escluso possano portare delle grandi soddisfazioni in termini di risultati e forse anche qualche medaglia.

Canottaggio, si qualificano di di Mauro, il 2 di coppia femminile e il 4 di coppia maschile e femminile

Si è cominciato all’1:50 di notte (8:50 in Giappone) con la gara di canottaggio singolare maschile: nella batteria 3 Gennaro Alberto di Mauro si è qualificato al turno successivo arrivando secondo (7:06.87) dietro al danese Nielsen (7:02.88). Successivamente è toccato al 2 di coppia femminile formato da Ondoli e Patelli che approdano in semifinale grazie al terzo tempo in batteria (6:59.58) alle spalle di Canada e Romania.

Poi è arrivato il momento del 4 di coppia femminile e maschile: il team rosa formato da Monti, Lisi, Iseppi e Montesano è giunta terza (6:20.45) nella seconda batteria e quindi dovrà affrontare la gara di ripescaggio, mentre la squadra degli uomini composta da Rambaldi, Panizza, Vernier e Gentile grazie al secondo posto (5:29.38), ad appena 3 centesimi dalla Polonia, conquistano la finale con una grande performance che li pone tra i favoriti alla conquista di una medaglia. Gli azzurri hanno dedicato la qualificazione in finale a Filippo Mondelli, canottiere morto nell’aprile scorso a 26 anni e che ha fatto parte della barca azzurra fino al 2019. L’augurio è che possano avere l’occasione di dedicargli una medaglia olimpica.

Tiro con l’arco: nel singolo femminile Rebagliati decima, nel singolo maschile Nespoli deluso dal 24simo posto provvisorio

Al termine del ranking round individuale di tiro con l’arco femminile l’azzurra migliore è Chiara Rebagliati con uno score 658 punti, miglior performance personale. Più indietro le altre due italiane Lucilla Boari 23sima a 651 e Tatiana Andreoli 52sima a 627. Davanti a tutti ci sono i tre mostri sudcoreani An, Jan e Kang (e non è un gioco di parole): la An con un punteggio di 680 ha realizzato il nuovo record olimpico nel ranking round.

Dal prossimo turno spazio alle sfide dirette: venerdì 29 luglio nei 32esimi Andreoli sfiderà la francese Barbelin (13esima), Boari affronterà la polacca Zyanska(42esmia) e Rebagliati se la vedrà con la svedese Bjerendal(55esima). Nel caso in cui le ultime due italiane passassero il turno ai 16esimi ci sarà il derby azzurro.

Nel ranking round individuale di tiro con l’arco maschile Mauro Nespoli, unico italiano in gara, è giunto 24esimo con 658 punti a 30 punti di distacco dall’attuale leader il sudcoreano Kim (688). L’arciere ha definito questo round preliminare “il peggiore della stagione“. Nei 32esimi si vedrà opposto allo slovacco Ravnikar classificatosi al 41° posto.

Per quanto riguarda le squadre quella femminile formata da Boari, Rebagliati e Andreoli nel ranking round si è classificata ottava (1936 punti), in vetta i soliti mostri sudcoreani (An, Jan e Kang) con uno score di 2030 che è il nuovo record olimpico. Negli ottavi affronteranno la Gran Bretagna, ennesima sfida tra le due nazionali dopo la finale dell’Europeo di calcio, che si è classificata nona.

Infine la squadra mista composta da Nespoli e Rebagliati nel ranking round è arrivata 11esima (1316). Primi, manco a dirlo, il team sudcoreano con un altro record olimpico: 1368 punti. Gli azzurri affronteranno agli ottavi la temibile Olanda, giunta sesta.

Le gare di domani: grande attesa per la gara di ciclismo su strada e la scherma

Domani il calendario è ricco di competizioni e proprio dal 24 luglio 2021 verranno assegnate le prime medaglie olimpiche. Si comincia alle 2:00 di stanotte con la pallavolo maschile: gli uomini guidati dal CT Blengini affronteranno la prima gara del girone A contro il Canada. Nello stesso girone presenti i padroni di casa del Giappone, Iran, Polonia e Venezuela. Si qualificheranno agli ottavi le prime quattro del girone.

Alle 2:55 toccherà a Rossella Fiammingo sfidare la brasiliana Moellhausen ai sedicesimi di finale nella spada individuale femminile. Nella stessa gara saranno presenti altre due azzurre: alle 3:25 la vercellese Federica Isola sfiderà la tunisina Besbes mentre alle 4:25 la friulana Mara Navarria se la vedrà con la russa Lichagina.

Alle 4:55 in Italia prenderanno il via anche i 32esimi di sciabola maschile individuale in cui Luca Curatoli debutterà contro il vincente dell’assalto che si disputerà precedentemente tra l’uzbeko Mamutov e il rumeno Teodosiu. Enrico Berrè, invece, all’esordio sarà opposto al tunisino Ferjani (alle 5:20) mentre ale 5:45 Luigi Samele comincerà sfidando il cinese Xu.

Alle 4 di mattina il via alla gara di ciclismo su strada che vedrà impegnato un quintetto di eccezione formato da Bettiol, Caruso, Ciccone, Moscon e lo squalo Vincenzo Nibali.

Sempre alle 4 di mattina l’azzurro che esordirà al primo turno del tennis sarà Lorenzo Sonego (numero 26 ATP) opposto al giapponese Daniel (numero 109 ATP). Sempre nell’ambito maschile sarà la volta di Fognini contro il giapponese Sugita e di Musetti contro l’australiano Millman. Mentre nel tabellone femminile l’unica azzurra in gara è Sara Errani che sfiderà la russa Pavlyuchenkova.

Grande attesa anche per il nuoto: nella batterie dei 100 metri rana femminili gareggeranno Ilaria Bianchi e Elena Di Liddo, nei 100 metri rana maschili Nicolò Martinenghi e Federico Poggio, nei 400 misti maschili Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti, nei 400 misti femminili Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, infine nei 400 stile libero maschile Gabriele Detti e Marco De Tullio.

Per quanto riguarda le arti marziali nel taekwondo categoria 58 kg maschile, turni preliminari ed eventuali semifinali per Vito Dell’Aquila, nel judo categoria 48 kg femminile turni preliminari ed eventuali quarti di finale per Francesca Milani. Nella boxe cat. 57 kg femminile match al primo turno tra Irma Testa e Liudmila Vorontsova.

Nel tiro a segno con carabina 10 metri femminile parteciperà Sofia Ceccarello, mentre nella pistola 10 metri maschile ci sarà Paolo Monna. Nel basket femminile 3 contro 3 la Nazionale affronterà ben due match : il primo contro la Mongolia e il secondo contro la Francia, entrambi validi per la fase a gironi.