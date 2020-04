Lombardia, da domani mascherine gratis in farmacia. Oggi 1.337 nuovi malati

Per far fronte alla richiesta di mascherine, la Regione Lombardia ha “messo in campo un piano operativo che riguarda la distribuzione di 3.300.000 mascherine. Trecentomila mascherine arriveranno da domani in tutte le farmacie e la distribuzione sarà gratuita per le persone che si presentano senza mascherina“, soprattutto quelle “più in difficoltà“. A garantirlo è l’assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni. “La distribuzione – ha poi aggiunto – arriverà coinvolgendo i territori e i sindaci. Abbiamo previsto un coinvolgimento degli esercizi commerciali, al supermercato, nelle edicole, nelle tabaccherie, in posta o in banca”.

Confronto tra tamponi effettuati e nuovi positivi in Lombardia al 5 aprile 2020 (Twitter)

Intanto sul fronte dei nuovi positivi al coronavirus “I dati di oggi continuano a essere confortanti“, anche se specifica “non ci fanno stare tranquilli“. È quanto ha affermato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, spiegando che sono stati esaminati ben 8107 tamponi. I casi positivi in totale sono 50.455, con un aumento nelle ultrime 24 ore di 1.337, inferiore ai 1.598 di ieri, Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009, diminuiscono invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 8905, con un aumento di 249, mentre ieri erano stati 345.