Mamma e figlio rinvenuti morti in casa, probabile fuga di gas

BARI. I corpi senza vita di un ragazzo di 16 anni e di sua madre, di 41 anni, entrambi cittadini georgiani, sono stati rinvenuti poco fa a Bari in un appartamento di via Dante al civico 391; tra via Ravanas ed Ettore Fieramosca nel quartiere Libertà.

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che a causare il decesso siano state le esalazioni di una stufa a gas. Sul posto è giunta la polizia, chiamata dal cognato della donna, e il 118 che per precauzione ha indossato le tute per escludere qualsiasi eventuale contagio da coronavirus.