Matteo Renzi “Far cadere il governo? Non ci penso neppure ma dobbiamo muoverci”

ROMA. Far cadere il governo? “Non ci penso neppure. Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa, diamo più fondi alla sanità. Smettiamola con le polemiche e mettiamo a frutto i soldi europei”, ha detto Matteo Renzi leader di Italia Viva, in un’intervista al TG5.

“Il governo sta remando in un’unica direzione per il rilancio economico del Paese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all’IX Cabina di Regia per l’Italia Internazionale. Si svolgerà giovedì mattina alle 9 l’incontro a Palazzo Chigi del premier con Renzi e la delegazione di Italia viva. Sui temi del “salto di qualità” del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci. Appena consegnato al premier, lo manderemo a tutti gli amici delle Enews. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle”.