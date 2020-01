Maxi blitz a Foggia, fermati soggetti sospetti e setacciate armi e droga

FOGGIA. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’attentato dinamitardo al centro per anziani avvenuto la scorsa settimana. Azione che solo per caso e per fortuna non ha provocato feriti. Dalla nottata è in corso una nuova maxi operazione da parte delle Forze di Polizia nel cuore della città di Foggia. Centinaia di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno eseguendo decine di perquisizioni e controlli a “tappeto”, in contemporanea, nelle aree più sensibili del capoluogo alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e eventuali soggetti latitanti. Contestualmente, personale della Polizia di Stato ha eseguito alcuni provvedimenti di fermo emessi da un pool di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura di Foggia nei confronti di soggetti ritenuti autori di tentate estorsioni a danno di imprenditori foggiani. I dettagli dell’operazione congiunta verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10.00 presso gli Uffici della Procura di Foggia, con la presenza del Procuratore Distrettuale di Bari, del Procuratore della Repubblica di Foggia e di alti vertici delle Forze di Polizia.